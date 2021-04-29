شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يطلق حملة جديدة للصحة العقلية لرفع الثقة بالجسم لدى الرجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد انستجرام شراكة مع جمعية خيرية للصحة العقلية لزيادة الوعي بقضايا الثقة بالجسم لدى الرجال، حيث سيعمل عملاق الوسائط الاجتماعية المملوك لفيس مع CALM لفتح محادثة حول كيفية تضرر الصحة العقلية للذكور والشعور بخلل الجسم من خلال الإغلاق، حيث كشفت دراسة استقصائية شملت 2000 رجل تتراوح أعمارهم بين 16 و40 عامًا بتكليف من انستجرام، أن أكثر من نصفهم (58%) شعروا بالسلب تجاه أجسادهم نتيجة للوباء.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه في الوقت نفسه، قال 48% من المستجيبين أن صحتهم العقلية قد تضررت نتيجة شعورهم تجاه أجسادهم، وشهد انستجرام ثورة ثقافية إلى حد ما في الآونة الأخيرة فيما يخص الصورة الإيجابية للجسم.

كما تم استبدال العديد من المنشورات التي تم تعديلها باستخدام برنامج فوتوشوب، بمجموعة كبيرة من الصور الطبيعية، مصحوبة بعلامات تصنيف مثل #selflove، لكن بينما تبنت النساء هذا التغيير إلى حد كبير، لم تصل الحركة إلى الرجال بعد.

كشفت دراسة استقصائية أجريت على انستجرام لجيل الألفية، أنه تمامًا كما هو الحال مع النساء، تنبع مشكلات صورة الجسم للذكور من الضغوط المجتمعية.

ويقول أكثر من ثلث الرجال (39%) إنهم يشعرون بالضغط للحصول على جسم مثالي، ويقول نصفهم إن هذا يأتي من وسائل الإعلام الرئيسية ووسائل التواصل الاجتماعي.

يطلق انستجرام اليوم CALM Body Talks، وهي سلسلة من المقابلات مع رجال مشهورين، في محاولة لفتح حوار حول شعور الرجال تجاه أجسادهم، وهو موضوع غالبًا ما يُنظر إليه على أنه مصدر مزاح ومحرم في العديد من الأوساط الاجتماعية الذكورية.