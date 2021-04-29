شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يطلق حملة جديدة للصحة العقلية لرفع الثقة بالجسم لدى الرجال والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه في الوقت نفسه، قال 48% من المستجيبين أن صحتهم العقلية قد تضررت نتيجة شعورهم تجاه أجسادهم، وشهد انستجرام ثورة ثقافية إلى حد ما في الآونة الأخيرة فيما يخص الصورة الإيجابية للجسم.
كما تم استبدال العديد من المنشورات التي تم تعديلها باستخدام برنامج فوتوشوب، بمجموعة كبيرة من الصور الطبيعية، مصحوبة بعلامات تصنيف مثل #selflove، لكن بينما تبنت النساء هذا التغيير إلى حد كبير، لم تصل الحركة إلى الرجال بعد.
ويقول أكثر من ثلث الرجال (39%) إنهم يشعرون بالضغط للحصول على جسم مثالي، ويقول نصفهم إن هذا يأتي من وسائل الإعلام الرئيسية ووسائل التواصل الاجتماعي.
يطلق انستجرام اليوم CALM Body Talks، وهي سلسلة من المقابلات مع رجال مشهورين، في محاولة لفتح حوار حول شعور الرجال تجاه أجسادهم، وهو موضوع غالبًا ما يُنظر إليه على أنه مصدر مزاح ومحرم في العديد من الأوساط الاجتماعية الذكورية.