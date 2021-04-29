شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تشهد نموا خلال الربع الأخير.. وتحقق إيرادات 41.7 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة مايكروسوفت عن إيراداتها المالية للربع الأخير، حيث قفز صافى الدخل للربع الثالث المنتهى فى 31 مارس بنسبة 44٪ عن العام الماضى إلى 15.5 مليار دولار، فيما بلغت الإيرادات والأرباح المعدلة للسهم 41.7 مليار دولار و 1.95 دولار للسهم، أعلى من تقديرات المحللين البالغة 41.03 مليار دولار و 1.78 دولار للسهم، وفقًا لبيانات رفينيتيف.

وتراجعت الأسهم بنسبة 2.5%، لتقليص بعض الخسائر العميقة بعد أن أعطى التنفيذيون توقعات أفضل من المتوقع خلال مؤتمر عبر الهاتف مع المستثمرين، ومن خلال الاستحواذ على حصة سوقية فى السوق المزدهر للحوسبة السحابية وتوسيع خدمات الأعمال مثل خدمة تعاون Teams وشبكة LinkedIn الاجتماعية، أصبحت شركة مايكروسوفت واحدة من أكثر الشركات قيمة فى العالم، حيث تبلغ قيمتها ما يقرب من 2 تريليون دولار بعد 50% زيادة المخزون خلال العام الماضي.

وكانت هذه الخدمات لا تزال مطلوبة خلال الوباء، مع إغلاق خدمة Azure السحابية من مايكروسوفت على خدمات أمازون ويب الرائدة فى حصة السوق ونموها بنسبة 50 % فى الربع، كما اشترى الأشخاص الذين يعملون ويدرسون من المنزل أجهزة كمبيوتر وأجهزة فيديو جديدة، مما حفز أنظمة تشغيل Microsoft Windows وألعاب الفيديو.

وارتفعت مبيعات ما تسميه Microsoft "السحابة التجارية" - والتى تحتوى على البنية التحتية للخادم مثل Azure جنبًا إلى جنب مع الإصدارات المستندة إلى مجموعة النظراء من برنامج Office - بنسبة 33٪ لتصل إلى 17.7 مليار دولار، كما ارتفعت مبيعات Dynamics 365 Customer management، التى تتنافس مباشرة مع Salesforce، بنسبة 45٪، كما أضاف إصدار الأعمال من Office 365 المزيد من المستخدمين بنسبة 15٪.

وبلغت المبيعات الإجمالية لوحدة "السحابة الذكية" التابعة لمايكروسوفت والتى تحتوى على Azure حوالى15.1 مليار دولار، وهى أعلى من تقديرات المحللين البالغة 14.92 مليار دولار، وفقًا لبيانات رفينيتيف، وقالت مايكروسوفت إن Microsoft Teams لديها 145 مليون مستخدم يوميًا، ارتفاعًا من 115 مليونًا فى أكتوبر.

كما بلغت مبيعات وحدة برامج الإنتاجية فى Microsoft، والتى تشمل Office و Teams، حوالى 13.6 مليار دولار، مقارنة بتقديرات تبلغ 13.49 مليار دولار، وفقًا لـ Refinitiv، كما ارتفعت مبيعات شبكتها الاجتماعية على LinkedIn بنسبة 23% على أساس معدل العملة، أعلى بقليل من تقديرات Visible Alpha البالغة 21.9%، حيث استمرت الإيرادات فى التعافى من الانخفاض الحاد فى قوائم الوظائف والتوظيف فى بداية الوباء.

فيما حققت وحدة الحوسبة الشخصية فى Microsoft، التى تحتوى على نظام التشغيل Windows ووحدة تحكم ألعاب Xbox، مبيعات بقيمة 13.0 مليار دولار، مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 12.57 مليار دولار، وفقًا لبيانات Refinitiv. ارتفعت مبيعات Windows لشركات تصنيع أجهزة الكمبيوتر بنسبة 10٪، مقارنة بزيادة قدرها 1٪ فى الربع السابق.