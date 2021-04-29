شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين iPad mini 2019 وiPad Pro 10.2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت ترغب فى شراء واحد من أجهزة أيباد التابعة لشركة أبل الجديدة من سلسلة iPad ، وترغب فى معرفة أبرز الفروق والتغييرات والتحديثات التى أجرتها أبل بأجهزتها الجديدة، مقارنة بالإصدارات المختلفة، يمكن للمقارنة التالية بين مواصفات جهازى iPad iPad mini (2019) وiPad Pro 11، أن تساعدك فى الاختيار:

جهاز iPad mini (2019): الشاشة: شاشة 7.9 بوصة. دقة الشاشة: تبلغ 2048 × 1536 بيكسل. نوع الشاشة: شاشة IPS LCD. المعالج: معالج Apple A12 Bionic. الرام: تبلغ 3 جيجابايت. نظام التشغيل: نظام iPadOS13. الكاميرا الخلفية: كاميرا مزدوجة بدقة 8ميجابيكسل. الكاميرا الأمامية: بدقة 7ميجابيكسل.

جهاز iPad 10.2: الشاشة: 10.2بوصة.

دقة الشاشة: تبلغ 2160× 1620بيكسل.

نوع الشاشة: شاشة IPS LCD.

المعالج: معالج Apple A10 Fusion.

الرام: تبلغ 3 جيجابايت.

نظام التشغيل: نظام iPadOS14.

الكاميرا الخلفية: كاميرا مزدوجة بدقة 8 ميجابيكسل.

الكاميرا الأمامية: بدقة 1.2 ميجابيكسل.

البطارية: بقوة 8827 mAh.