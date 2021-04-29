صفقة اليوم.. تعلم لغة بايثون والذكاء الاصطناعي مع خصم 97%

دبي - يزن راشد - الحزمة الشاملة تعلم لغة بايثون The Ultimate Python & Artificial Intelligence Certification Bundle. عدد الدورات: 9.

عدد الدروس: 358.

المدة: 38 ساعة.

زادت شعبية لغة البرمجة (بايثون) Python بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، فهي تحتل الآن المركز الثالث في قائمة أكثر لغات البرمجة شيوعًا وفقًا لتقرير مؤشر مجتمع البرمجة (TIOBE) لشهر أكتوبر 2020.

يستخدم المطورون والباحثون لغة بايثون في العديد من المجالات، مثل: تطوير التطبيقات، وتدريب نماذج التعلم الآلي والتعلم العميق، ومعالجة اللغات الطبيعية، والتعرف على الصور، وتحليل البيانات ومعالجتها، ولا توجد لغة أخرى حتى الآن أفضل منها في كل ذلك، بسبب طبيعتها الديناميكية، وتضمنها مكتبات متعددة، وقابليتها للتطوير والتكيف، بالإضافة إلى سهولة تعلمها. لذلك؛ إذا كنت تريد تطوير مهاراتك في مجال الذكاء الاصطناعي فأول خطوة يجب عليك اتخاذها هي تعلم لغة بايثون

ستساعدك هذه الحزمة على احتراف لغة بايثون، وتعلم بعض تطبيقاتها المهمة في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، و(الرؤية الحاسوبية) Computer Vision وكذلك تحليل البيانات.

تتضمن هذه الحزمة 3 دورات تدريبية تعلم لغة بايثون) Python من الألف إلى الياء، ستبدأ بتعلم أساسيات البرمجة بلغة بايثون، ومزاياها، وأدواتها المهمة، وفهم كيفية عملها، وما هي تطبيقاتها المختلفة، ثم ستنتقل إلى المستوى التالي لتتعلم كيفية استخدام أدوات بايثون المتخصصة في علوم البيانات، ثم ستنتقل إلى المستوى الاحترافي حيث ستتعلم إصدار (Python 3) – هو الإصدار الأكثر استخدامًا الآن – وكيفية التعامل الصحيح مع الأخطاء الشائعة، ومعالجتها بسهولة.

وهناك أكثر من دورة حول كيفية استخدام لغة البرمجة (بايثون) Python مع مكتبة الشبكات العصبية Keras، ومكتبة TensorFlow الخاصة بجوجل، ومكتبة الرؤية الحاسوبية OpenCV، لتنفيذ المهام الأساسية لمعالجة الصور والرؤية الحاسوبية باستخدام Python، وتنفيذ كل من تقنيات التعلم الآلي والتعلم العميق عن طريق تنفيذ نماذج حقيقية.

ستتعلم أيضًا كيفية بناء الشبكات العصبية واستكشاف التعلم العميق باستخدام إطار بايثون المهم ( PyTorch)؛ الذي سيساعدك على تنفيذ خوارزميات التعلم الآلي الشائعة لتصنيف الصور.

كما تضم أكثر من دورة حول معالجة البيانات وتصورها في لغة البرمجة R؛ وكيفية استخدام بعض حزم البيانات الكثيرة الأهمية في R، مثل: caret، و h20 لبناء الشبكات العصبية العميقة (DNN)، والشبكات العصبية الالتفافية (CNN)، والشبكات العصبية المتكررة (RNN)، كيفية تنفيذ هذه الشبكات بناءً على بيانات واقعية.

وقت الوصول إلى المحتوى: مدى الحياة.

مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات للمحتوى.

اللغة: الإنجليزية

التوفر: أونلاين.

ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1791 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 39.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

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Master PyTorch for Artificial Neural Networks (ANN) & Deep Learning

Image Processing & Analysis Bootcamp with OpenCV and Deep Learning in Python

Keras Bootcamp for Deep Learning & AI in Python

Practical Data Pre-Processing & Visualization Training with R

Pre-Process & Visualize Data with Tidy Techniques in R

Python For Beginners: The Basics For Python Development

Python for Beginners: Learn All the Basics of Python

Python: Introduction to Data Science & Machine Learning A-Z الحصول على الصفقة: من هنا.

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