شركة سامسونج تعلن عن جهازين من فئة Galaxy Book

دبي - يزن راشد - أوفت شركة سامسونج اليوم بوعدها بإظهار أقوى جهاز Galaxy حتى الآن، مع كشف النقاب ضمن حدث Galaxy Unpacked عن جهازين محمولين جديدين هما: Galaxy Book Pro و Galaxy Book Pro 360.

ويعتبر Galaxy Book Pro جهاز حاسب محمول عادي، بينما يأتي Galaxy Book Pro 360 بشاشة تعمل باللمس قابلة للتحويل، ويمكن طلبهما أوليًا اليوم، ويتم شحنهما في 14 مايو.

وتبدأ أسعار Galaxy Book Pro من شركة سامسونج من 1000 دولارًا وتصل إلى 1100 دولار، بينما تبدأ أسعار Galaxy Book Pro 360 من 1200 دولار وتصل إلى 1300 دولار.

وتتضمن هذه الأجهزة بعضًا من أحدث تقنيات الأجهزة المحمولة في السوق في الوقت الحالي، بما في ذلك معالجات إنتل من الجيل الحادي عشر واتصال 5G، جنبًا إلى جنب مع التصميمات وجودة البناء.

واجتازت أجهزة الحواسيب المحمولة الجديدة الاختبارات العسكرية الصارمة، لذا فهي قادرة على التحمل ويمكن استخدامها في بيئات مختلفة.

ويحتوي Galaxy Book Pro على شاشة من نوع AMOLED القياسية من شركة سامسونج ، بينما يحتوي Galaxy Book Pro 360 على ما تسميه شركة سامسونج شاشة من نوع Super AMOLED.

وتوضح سامسونج أن هذه الشاشات تنتج ضوءًا أزرق أقل من لوحات LCD القياسية، ويعمل محرك الألوان الذكي على ضبط حساب الألوان بناءً على المهمة التي تقوم بها، لذلك قد تكون الألوان أكثر وضوحًا أثناء مشاهدة فيلم وأكثر واقعية أثناء تعديل الصور.

وهناك أيضًا قلم S Pen الإلكتروني الجديد مع Galaxy Book Pro 360، الذي يعتبر أكثر سمكًا بمقدار 2.5 مرة بالمقارنة مع قلم S Pen الذي يأتي مع Galaxy Book Flex لعام 2019، وتقول سامسونج: إن هذا يوفر تجربة كتابة أكثر واقعية.

وتأتي جميع النماذج الأربعة من Galaxy Book Pro و Galaxy Book Pro 360 مع أحدث معالجات إنتل من الجيل الحادي عشر، وتشتمل على مكبرات صوت Dolby Atmos، مع صوت مصمم بواسطة AKG.

ولا يأتي أي من نماذج Galaxy Book Pro مع وحدة معالجة رسومات منفصلة، لذلك لا يستهدف هذا الجهاز المحترفين المبدعين.

وتأتي جميع هذه النماذج الأربعة إما مع Core i5 أو Core i7، وتشمل جميعها بطاقات الرسومات المدمجة Iris Xe من إنتل، ولا يتوفر خيار GPU منفصل.

ويأتي جهاز Galaxy Book Pro بقياس 13 إنشًا مزودًا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت.

بينما يأتي الجهاز المزود بشاشة بقياس 15 إنشًا بسعة تصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 512 جيجابايت للتخزين.

ويمكنك الحصول على الجانبين على Thunderbolt 4 ومنفذ USB من النوع C ومنفذ USB-A 3.2 ومنفذ صوت واحد ومنفذ microSD، ويضيف الجهاز المزود بشاشة بقياس 15 إنشًا منفذ HDMI أيضًا.

ويأتي جهاز Galaxy Book Pro 360 إما بسعة 8 جيجابايت أو 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وتحصل نسخة 13 إنشًا على ما يصل إلى 512 جيجابايت من السعة التخزينية بينما يمكن لنسخة 15 إنشًا الحصول على ما يصل إلى 1 تيرابايت.