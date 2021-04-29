شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تكشف عن أرباحها للربع الثانى من 2021 وتحقق 17.9 مليار دولار أرباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة "ألفابت"، الشركة الأم لشركة جوجل، عن تحقيق أرباح قياسية للربع الثانى على التوالى وإعادة شراء أسهم بقيمة 50 مليار دولار، لكنها حذرت من أن زيادة الاستخدام ومبيعات الإعلانات أثناء الوباء قد تتباطأ مع استئناف الأشخاص للأنشطة الشخصية.

ومع استمرار ارتفاع نشاط المستهلك عبر الإنترنت فى الربع الأول، تفوقت "ألفابت" على تقديرات إيرادات المحللين وتجاوزت تقريبًا رقم المبيعات القياسى الذى سجلته فى الربع الرابع، حيث قفزت مبيعات إعلانات جوجل بنسبة 32% فى الربع الأول مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يفوق توقعات المحللين الذين تتبعهم Refinitiv، كما ارتفعت مبيعات الخدمات السحابية بنسبة 45.7%، تماشياً مع التقديرات.

فيما ارتفعت أسهم ألفابت بنحو 4.3 % إلى 2390.10 دولار فى تعاملات موسعة، فيما قدمت النتائج أول إشارة إلى أن خدمات جوجل مثل البحث ويوتيوب قد تتمسك بالمكاسب التى تحققت منذ أن أجبرت عمليات الإغلاق والقيود الوبائية الأخرى الناس على التسوق والتواصل عبر الإنترنت خلال العام الماضي.

وتم تطعيم حوالى 17% من الأشخاص فى الولايات المتحدة، وهى المنطقة الأولى فى شركة "ألفابت" من حيث الإيرادات، بالكامل ضد COVID- 19 بحلول نهاية الربع الأول، فيما استؤنفت الأنشطة بما فى ذلك تناول الطعام بشكل شخصى فى المدن الكبرى فى مارس، وكانت الفحوصات الأمنية فى المطارات الأمريكية أكثر أيامها ازدحامًا خلال عام.

وارتفعت المبيعات الفصلية الإجمالية لألفابت بنسبة 34٪ لتصل إلى 55.3 مليار دولار، وهو ما يزيد عن تقديرات المحللين لنمو بنسبة 26٪ مقارنة بالعام الماضى وقريبًا من 56.9 مليار دولار فى الربع الرابع، حيث استفادت الإيرادات من مبلغ غير محدد من استحواذ جوجل على صانع الساعات الذكية Fitbit فى يناير.

فيما بلغت أرباح "ألفابت" الفصلية 17.9 مليار دولار، أو 26.29 دولارًا للسهم الواحد، متجاوزة التقديرات البالغة 15.88 دولارًا للسهم الواحد وتجاوزت أعلى مستوياتها السابقة البالغة 15.2 مليار دولار فى الربع الأخير، إلا أن ما يقرب من 4 مليارات دولار من الأرباح جاءت من المكاسب غير المحققة فى استثمارات رأس المال الاستثمارى وإعادة حساب الاستهلاك لبعض معدات مراكز البيانات.