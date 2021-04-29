تكنولوجيا: ASUS تستعد لإطلاق جهاز ROG Zephyrus M16 المخصص للألعاب في 11 من مايو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة ASUS يوم 11 من شهر مايو المقبل لكشف النقاب عن أحدث أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب ROG Zephyrus M16.

نشرت شركة ASUS إعلان تشويقي جديد للحدث المقرر عقده خلال الشهر المقبل، والذي تقدم فيه إصدار جديد من أجهزة الحاسب الدفتري بعنوان ROG Zephyrus M16، والذي ينطلق بالجيل 11 من معالجات إنتل.

ومن المقرر أن ينطلق جهاز الحاسب المخصص للألعاب بمعالجات Tiger Lake H45، ولقد رصد الجهاز في قوائم Amazon، حيث يظهر الجهاز بنموذج رقم ROG Zephyrus M16 GU603HR، كما يدعم الجهاز معالج Core i9-11900H، وكرت شاشة NVIDIA GeForce RTX 3070.

أيضاً يتميز ROG Zephyrus M16 بذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 2 تيرابايت في PCIe SSD، كما يتميز الجهاز بأبعاد 16:10، مع تصميم مميز بحواف فائقة النحافة، أيضاً يضم الجهاز شاشة WUXGA بحجم 16 إنش ودقة 1920 في 1200 بيكسل، كما يدعم معدل تحديث 165Hz.

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