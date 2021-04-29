تكنولوجيا: تابع عروض أمازون الرمضانية لهذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يواصل متجر أمازون في تقديم العروض والخصومات لفترة محدودة على كافة المنتجات المعروضة بما في ذلك المنتجات الإلكترونية الذكية مثل الهواتف والحواسب والسماعات والأجهزة الذكية بشكل عام. وفي هذه المقالة سنعرض لكم أهم وأفضل عروض أمازون السعودية لشهر رمضان هذا العام.

حامل هواتف وأجهزة لوحية من UGREEN

عرض ساري حتى 3/5/2021

السعر: 89.99 ريال سعودي

المواصفات:

يتميز بخاصية الدوران بزاوية 360 درجة وذراعين قابلين للتعديل 180 درجة بإجمالي طول 75 سم.

مناسب لجميع الهواتف والأجهزة من حجم 4 بوصة إلى 12 بوصة.

يضمن لك مسمار التثبيت اللولبي الميكانيكي حمل الجهاز بقوة وثبات.

يأتي بذراع من الستيل الصلب المتين والقابل للتعديل ضمن مستويين، ويضمن لك المتانة والتثبيت بسهولة.

للحصول عليه أنقر هنا: https://amzn.to/3e00Zh1

سماعات أذن Douself S6 Plus اللاسلكية

عرض ساري حتى 3/5/2021

السعر: 90.80 ريال سعودي

المواصفات:

تدعم اتصال بلوتوث إصدار5.1.

تدعم تبديل الأغاني والمكالمات الهاتفية والتحكم في مستوى الصوت والمساعد الصوتي.

تأتي بميكروفون مدمج عالي الوضوح مع ميزة الحد من الضوضاء.

تأتي بحافظة شحن بسعة 260 مللي أمبير مع شاشة لمعرفة عمر البطارية المتبقي.

تصميم لاسلكي ثنائي لكلتا الأذنين، مع إمكانية فصل قناتي الأذن اليسرى واليمنى.

للحصول عليها أنقر هنا: https://amzn.to/3e2jqSh

كابل USB-C إلى Lightning من UGREEN

عرض ساري حتى 3/5/2021

السعر: 55.25 ريال سعودي

المواصفات:

معتمد من أبل MFi.

يشحن جهازك بسرعة مضاعفة عن الكابل الذي يأتي مع جهاز آيفون.

مصنع من رقاقة أبل الاصلية والتي تضمن التوافق الكامل مع نظام iOS مع قلب نحاسي 21AWG مطلي بالفضة ومفاصل معززة بسمك 0.8 ملم.

يمكن ان يتحمل الانحناء أكثر من 15000 مرة، ويدوم لعمر طويل.

متوافق مع جميع أجهزة أبل التي تدعم موصل Lightning.

يدعم الشحن السريع PD 3A (كحد اقصى).

للحصول عليه أنقر هنا: https://amzn.to/3nsz1h1

قاعدة ماوس كبيرة للألعاب من YISK

عرض ساري حتى 3/5/2021

السعر: 40.78 ريال سعودي

المواصفات:

حجم: 900 × 400 مم (35.4 بوصة × 15.7 بوصة) + سمك 2 مم.

تتكيف مع جميع الأسطح.

مصنعة من القماش المعالج بالحرير + المطاط الطبيعي.

مسطحة تمامًا وسلسة عند الاستخدام.

تأتي بقاعدة مطاطية غير قابلة للانزلاق.

معتمدة من قبل ROHS وSGS، وتعتبر صديقة للبيئة.

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حافظة حماية لهاتف سامسونج جالكسي M31 من Rock

عرض ساري حتى 3/5/2021

السعر: 26.10 ريال سعودي

المواصفات:

متوافقة مع هاتف Galaxy M31 من سامسونج.

عالية الجودة تمتاز بالمرونة مع بطانة داخلية ناعمة.

ضد الخدش والبصمات توفر حماية موثوقة للجهاز.

وزن خفيف وحجم رفيع مناسب للجهاز مع أزرار جانبية مرنة مريحة عند الاستخدام.

للحصول عليها أنقر هنا: https://amzn.to/3gQMTjJ

واقي شاشة بتغطية كاملة مع اداة توزيع دقيقة لهاتف آيفون 12 برو ماكس من UGREEN

عرض ساري حتى 3/5/2021

السعر: 53.10 ريال سعودي

المواصفات:

الحجم: 6.7 بوصة.

يحافظ على العينين ويخفف إجهادهما.

يعتمد على تقنية الصمغ الكامل، والتي يمكن أن تحمي الغشاء المقوى من السقوط.

غشاء الضوء الأخضر مصنوع من مواد البوليمر المتكيفة، والتي تتمتع بنفس الملمس الذي تتميز به شاشة الهاتف المحمول الأصلية.

تبدو وكأنها إسفنجة ويمكنها إصلاح الخدوش عند تعرضها لصدمات خارجية، مما يمنح المستخدمين تجربة مثالية.

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