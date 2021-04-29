شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يعرض تنبيهات فى 16دولة حول لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة تويتر إشعارات في الخط الزمني المحلي حول لقاح فيروس كورونا في 16 دولة حول العالم وهي: الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا وكولومبيا ومصر الهند وأيرلندا واليابان والمكسيك ونيوزيلندا والمملكة العربية السعودية وإسبانيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، حيث جاءت هذه الإشعارات باللغة الإنجليزية، والإسبانية، والعربية، واليابانية، والبرتغالية.

فيما سيكون هدف هذه الإشعارات إلى توجيه المستخدمين في تويتر إلى معلومات محلية حول موضوعات مهمة مثل سلامة اللقاحات، واللقاحات المتوفرة، وخطط التوزيع، والمزيد، وقال متحدث تويتر: "لأكثر من عام، أصبح كثير من الناس من جميع أنحاء العالم يعتمدون على توتير للحصول على آخر الأخبار والمعلومات والمستجدات حول فيروس كوفيد_19. انطلاقاً من حرصنا على تعزيز ثقة الناس بالمعلومات الصحية التي يجدونها في المنصة، عقدنا شراكة مع خبراء الصحة والمنظمات الصحية العامة بدءاً من مراكز مكافحة الأمراض إلى منظمة الصحة العالمية، وذلك بهدف تسهيل الوصول إلى معلومات دقيقة وموثوقة عن فيروس كوفيد_19".

وأضاف: "الآن، ومع انتشار التطعيمات في جميع أنحاء العالم، يبحث الناس عن أحدث المعلومات المحلية حول أهلية اللقاح في منطقتهم، وتحديثات مواقع التطعيم، وآخر الأخبار من خبراء الصحة العامة لديهم، بينما نواصل توفير معلومات موثوقة حول الفيروس عبر منصتنا وتحديثات البحث المحلية، ونواصل معالجة المعلومات المضللة حول الفيروس، فإننا نعمل على توسيع جهودنا لعرض معلومات ذات مصداقة وثقة حول كوفيد_19.

وكشف أن هذه الإشعارات ستبقى لمدة أسبوع كامل، وستُوجه مستخدمي تويتر إلى معلومات محلية حول سلامة اللقاحات، وتوافر اللقاحات، وخطط التوزيع، والمزيد.