شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشكلة جديدة تواجه متاجر تطبيقات جوجل وأبل فى استراليا والان مع تفاصيل الخبر
كما دعت ACCC للمستهلكين إلى السماح لهم بتغيير أو إزالة التطبيقات المثبتة مسبقًا أو الافتراضية، وقال رود سيمز، رئيس ACCC، "لقد حددنا عددًا من المجالات التي تتطلب اتخاذ إجراءات وطرحنا تدابير محتملة لمعالجة المجالات ذات الاهتمام الخاص".
وأضاف "هناك فرصة سانحة أمام أبل وجوجل لأنفسهما لاتخاذ خطوات لتحسين النتائج لمطوري التطبيقات والمستهلكين".
واستجوبت لجنة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي كلتا الشركتين الأسبوع الماضي حول هيمنتهما وما إذا كانا يسيئون استخدام سلطتهما على حساب المنافسين الأصغر، وأخبر ممثلو أبل وجوجل أعضاء مجلس الشيوخ أن سيطرتهم الصارمة على متاجرهم ومتطلبات مشاركة الإيرادات المرتبطة بها ضرورية لفرض إجراءات الأمان ودفع ثمنها لحماية المستهلكين من التطبيقات والممارسات الضارة.
وقال سيمز إن لجنة التنسيق الإدارية ستنظر في تغييرات القوانين في البلدان الأخرى والمقترحات الأخرى، ولكن "التنظيم قد يكون مطلوبًا إذا فشلت أبل وجوجل في اتخاذ خطوات لمعالجة المخاوف المحددة".