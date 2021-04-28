شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشكلة جديدة تواجه متاجر تطبيقات جوجل وأبل فى استراليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة مراقبة المنافسة الأسترالية إن التنظيم قد يكون مطلوبًا للتعامل مع متاجر تطبيقات القوة الكبيرة في السوق المملوكة لشركتى أبل وجوجل إذا لم يتخذوا خطوات لتهدئة المخاوف، حيث تعرضت الهيمنة العالمية لمتجر تطبيقات أبل ومتجر جوجل Play Store لانتقادات من قبل بعض صانعي التطبيقات بسبب مدفوعات مشاركة الأرباح الإلزامية والقواعد الشاملة الصارمة من قبل الشركتين.

وقالت لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية (ACCC)، في تقرير مؤقت للاستعلام عن خدمات المنصات الرقمية، إنه يجب السماح لمطوري التطبيقات بتزويد العملاء بخيارات دفع بديلة ويجب أن تبقى البيانات التي تجمعها جوجل وأبل منفصلة عن عملياتهم الأخرى.

كما دعت ACCC للمستهلكين إلى السماح لهم بتغيير أو إزالة التطبيقات المثبتة مسبقًا أو الافتراضية، وقال رود سيمز، رئيس ACCC، "لقد حددنا عددًا من المجالات التي تتطلب اتخاذ إجراءات وطرحنا تدابير محتملة لمعالجة المجالات ذات الاهتمام الخاص".

وأضاف "هناك فرصة سانحة أمام أبل وجوجل لأنفسهما لاتخاذ خطوات لتحسين النتائج لمطوري التطبيقات والمستهلكين".

واستجوبت لجنة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي كلتا الشركتين الأسبوع الماضي حول هيمنتهما وما إذا كانا يسيئون استخدام سلطتهما على حساب المنافسين الأصغر، وأخبر ممثلو أبل وجوجل أعضاء مجلس الشيوخ أن سيطرتهم الصارمة على متاجرهم ومتطلبات مشاركة الإيرادات المرتبطة بها ضرورية لفرض إجراءات الأمان ودفع ثمنها لحماية المستهلكين من التطبيقات والممارسات الضارة.

وقال سيمز إن لجنة التنسيق الإدارية ستنظر في تغييرات القوانين في البلدان الأخرى والمقترحات الأخرى، ولكن "التنظيم قد يكون مطلوبًا إذا فشلت أبل وجوجل في اتخاذ خطوات لمعالجة المخاوف المحددة".