اكتشاف أنواع مرعبة من العناكب السامة ويمكنها أن تعيش لأكثر من 20 عاماً

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 أبريل 2021 10:22 مساءً - وجد العلماء نوعاً جديداً من العناكب في ميامي يشبه “الرتيلاء السوداء اللامعة الصغيرة” وله سم يحفز لسعات مؤلمة تماماً مثل النحل.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

تم العثور على عنكبوت pine Rockland trapdoor (Ummidia richmond) لأول مرة من قبل حارس حديقة في حديقة حيوان ميامي في فلوريدا.

مع أرجل ممتدة، يبلغ حجم الذكر تقريباً عملة 1 جنيه ، في حين باستطاعة الأنثى أن تكون أكبر بمرتين إلى ثلاث مرات.

Ummidia هو عنكبوت من فصيلة trapdoor، مما يعني أنه يعيش في جحر مع غطاء مفصلي للاختباء من الحيوانات المفترسة وانتزاع فريسة سيئة الحظ.

يمكن أن تعيش العناكب من هذا النوع لعقود في نفس الجحر طوال حياتها.

وقال فرانك ريدجلي ، رئيس الحفظ في حديقة الحيوان في ميامي: “بالنسبة لي ، يبدو الأمر مشابهاً للرتيلاء السوداء اللامعة الصغيرة”.

“إنّ الأنواع المماثلة هي حيوانات كمينة مفترسة، فهي تخلق جحراً على شبكة عنكبوتية تتألف من ركيزة ناعمة ورملية مع باب مفصلي على السطح.

“إنهم يقضون حياتهم كلها في نفس الجحر ، في انتظار أن تتخطى الفريسة باب المنزل، ثم يندفعون من مخبأهم المموه للاستيلاء على فريستهم.”

التقط الموظفون صورة للعينة وشاركوها مع قسم الحفظ والبحث في حديقة الحيوان لتحديد هويتها، لكنها لم تتطابق مع أي سجلات موجودة للأنواع المعروفة في المنطقة.

بعد أكثر من عامين ، تم العثور على عنكبوت آخر وإرساله إلى الخبراء لإجراء تقييم.

في النهاية، شق طريقه إلى الدكتورة ريبيكا غودوين من كلية بيدمونت في جورجيا التي أكدت أنه من الأنواع غير الموصوفة سابقاً.

إنه جزء من جنس ummidia الموجود ، والذي يرتبط بالرتيلاء وقد وصفه لأول مرة عالم العناكب السويدي تامرلان ثوريل في عام 1875.

قالت الدكتورة غودوين ، التي ألفت ورقة تصف المخلوق ، نشرت في ZooKeys: “لم يكن لدي شك في أنه نوع جديد”.

الأنثى لديها عمر يصل إلى 20 سنة، بينما يستغرق الذكر ما يصل إلى سبع سنوات حتى ينضج قبل أن يغادر الجحر للعثور على رفيقة ويموت بعد فترة وجيزة.

وقالت الدكتورة غودوين: “إنّ العناكب الذين صادفهم موظفو حديقة الحيوان وهم يتجولون، كانوا من الذكور”.

“لديها درع خشن على النصف الأمامي وبطن رمادي فضي مع رقعة ذات لون فاتح في الأعلى. إنها عناكب جميلة جداً”.

بالنسبة للبشر ، فإن سم العنكبوت يشبه لدغة النحل ، وفقاً للدكتور ريدجلي في حديقة حيوان ميامي ، لكنه لا يزال فعالاً ضد فريسته، اللافقاريات الصغيرة.

تعتمد العناكب غالباً على حجمها وقوتها لإخضاع فرائسها ، وغالباً ما يعمل السم للمساعدة في انهيار وتسييل أحشاء فرائسها.”

يمكن أن تؤكل العناكب من قبل الطيور أو الدبابير ، التي يفقس بيضها ويلتهموها ، ولكن الخطر الأكبر على العنكبوت هو فقدان بيئتها.

قال الدكتور ريدجلي: “كنت معجباً وقلقاً من هذا الاكتشاف”. “من لا يريد أن يكون جزءاً من اكتشاف شيء مثل نوع جديد؟

“الجانب الآخر من هذا الاكتشاف هو أنني أصبحت على دراية وثيقة بالموئل الفريد والمهدد بالانقراض عالمياً الذي يأتي منه.

“لذلك اعتقدت على الفور أنه من المحتمل أن يتعرض للخطر بالفعل.”

على الصعيد المحلي ، لا ينجو سوى 1.5 في المائة من موائل عنكبوت صنوبر روكلاند خارج حديقة إيفرجليدز الوطنية ، وفقاً لحديقة حيوان ميامي ، مما يشير إلى أنه قد يكون مهدداً بالفعل.

وقالت الدكتورة غودوين: “إنّ عناكب Trapdoor بشكل عام مشتتات بشكل سيء للغاية وتميل إلى أن يكون لها نطاقات صغيرة جداً”.

من المحتمل أن يقتصر هذا النوع على هذه المنطقة الصغيرة من الموائل المهددة وبالتالي يمكن أن يهدد نفسه.”