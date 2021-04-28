تكنولوجيا: Telegram يجلب ميزة إجتماعات الفيديو للمستخدمين خلال شهر مايو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق قريباً تحديث جديد لتطبيق Telegram بميزة إجتماعات الفيديو، حيث أكد Pavel الرئيس التنفيذي للشركة على أن الميزة تقدم رسمياً في تحديث جديد ينطلق خلال شهر مايو.

تنطلق ميزة إجتماعات الفيديو في تطبيق Telegram خلال الفترة القادمة، حيث سيتاح لمستخدمي التطبيق الإنضمام إلى مجموعات مكالمات الفيديو، ومن المقرر أن تتضمن الآداة الجديدة المميزات الشائعة في ميزة إجتماعات الفيديو.

وتشمل مميزات آداة إجتماعات الفيديو كلاً من إلغاء الضوضاء، ومشاركة الشاشة، مع دعم الميزة في التطبيق على الهاتف، والمتصفح وأيضاً الأجهزة اللوحية.

أيضاً من المقرر أن يضيف تطبيق التيلجرام بعض المميزات الجديدة الخاصة بتطبيق Telegram، ومن بين هذه المميزات الآداء الأسرع، مع تشفير أعلى.

يذكر أن تطبيق Telegram يدعم بالفعل مكالمات الفيديو من مستخدم إلى أخر، أو المحادثات الصوتية الجماعية، ومن المتوقع أن تدعم هذه الميزة تطبيق التيلجرام في منافسة كلاً من تطبيقات الواتس اب، وZoom، وأيضاً Messenger Rooms وغيرها من التطبيقات التي تدعم إجتماعات الفيديو.

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