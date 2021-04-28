تكنولوجيا: فعاليات معرض CES تعود للإنطلاق على أرض الواقع من جديد في 2022

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت اللجنة المنظمة لفعاليات معرض CES السنوي على عودة إنطلاق الحدث فعلياً على أرض الواقع مع البث أيضاً على شبكة الإنترنت خلال عام 2022.

دفعت جائحة COVID-19 الوكالة المنظمة لفعاليات CES لعقد الفعاليات على شبكة الإنترنت، إلا أن اللجنة المنظمة أكدت على عودة الفعاليات من جديد في 2022 على أن ينطلق المعرض بدءاً من 5 إلى 8 من يناير، كما تنطلق التغطية الإعلامية للحدث بدءاً من 3 من يناير.

ولقد أعلنت مجموعة من الشركات والعلامات التجارية إلتزامها بالإشتراك في فعاليات CES 2022، وتضم هذه الشركات كلاً من أمازون، وجوجل، وإنتل، وسامسونج، وأيضاً سوني، على أن يتم تغطية الفعاليات رقمياً أيضاً.

أيضاً أكدت CTA على إتخاذ إجراءات السلامة، مع المتابعة مع مراكز السيطرة على الأمراض لتنفيذ قوانين السلامة الخاصة بالولايات، إلا أن إقامة فعاليات CES تثير قلق جمهور المعرض حول إمكانية إنتشار COVID-19، رغم التوقعات التي تشير إلى تلقي الكثيرين لقاح الفيروس بحلول 2022.

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