شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يتيح "للمؤثرين" كسب مزيد من المال عبر مبيعات التجارة الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك، مارك زوكربيرج، إن الشركة ستبنى ميزات جديدة لمنشئى المحتوى لكسب المال من التوصية بالمنتجات على التطبيق والسوق للمساعدة فى ربط العلامات التجارية بالمؤثرين.

وأثناء حديثه مع آدم موسيري، رئيس انستجرام المملوك لشركة فيس بوك، أثناء بث مقطع فيديو مباشر، قال زوكربيرج أيضًا إن الشبكة الاجتماعية ستطلق "متاجر للمبدعين" كجزء من دفع التجارة الإلكترونية، حيث إن الإعلانات هى جزء من جهود فيس بوك لخدمة "اقتصاد المبدع"، حيث يربح المؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعى والصحفيون وغيرهم الأموال مباشرة من معجبيهم على المنصات، بما فى ذلك Clubhouse وPatreon وSubstack وYouTube.

وقال زوكربيرج إن فيسبوك سيبنى برنامجًا تابعًا يتيح للمبدعين كسب جزء من المبيعات من المنتجات التى يوصون بها، فيما قال موسيرى إن السوق الجديد الذى يربط منشئى المحتوى بالعلامات التجارية سيساعد المزيد من المستخدمين ذوى المتابعين متوسطى الحجم على كسب المال.

إلا أن مصدر قلق متزايد فى اقتصاد المبدعين هو التفاوت فى الدخل، حيث غالبًا ما تكسب الشخصيات البارزة على وسائل التواصل الاجتماعى أرباحًا ضخمة، لكن قد يكافح صغار المبدعين لكسب لقمة العيش، وقال موسيري: "إذا استطعنا المساعدة فى التوفيق بين منشئ المحتوي، فيمكننا المساعدة فى دفع المزيد من الدولارات إلى صغار المبدعين الذين يمكنهم القيام بعمل رائع للعلامات التجارية".

فيما تعد الإعلانات هى محاولة أخرى لمواكبة تطبيق الفيديو القصير الشهير TikTok، الذى اختبر ميزات التجارة الإلكترونية مثل التسوق عبر البث المباشر، ففى العام الماضي، أطلق انستجرام منافسًا مباشرًا لـ TikTok، يسمى Reels.

وقال فيسبوك الشهر الماضى إنه سيسمح للمبدعين بجنى عائدات إعلانات من مقاطع فيديو لا تتجاوز مدتها دقيقة واحدة، ويوسع عملته الافتراضية `` Stars ''، والتى يمكن للأشخاص تقديمها كشكل من أشكال الإكرامية لمنشئى المحتوى المفضلين لديهم.