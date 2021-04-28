شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة الشحن "بروجريس" تنفصل عن المحطة الفضائية بعد عام من التحامها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن مركبة الشحن "بروجريس إم إس -14" انفصلت عن المحطة الفضائية الدولية بعد مضي عام على التحامها بالمحطة.

وذكرت المؤسسة أن المركبة بروجريس انفصلت عن وحدة "زفيزدا" بالقطاع الروسي في المحطة الفضائية الدولية في الساعة 2.11 بتوقيت موسكو.

ووفقا للمؤسسة ستبقى المركبة "بروجريس إم إس-14" تحلق أوتوماتيكيا في الفضاء لمدة يوم كامل، لاختبار منظومة جديدة للتحكم بالاتجاه عند إغراقها.

ومن المنتظر أن تبدأ محركات كبح السرعة بالعمل في الساعة 3.01 يوم 29 أبريل وفي الساعة 3.34 بتوقيت موسكو تدخل المركبة في طبقات الغلاف الجوي للأرض وتحترق.

ويتوقع الخبراء سقوط أجزاء المركبة التي لن تحترق في جنوب المحيط الهادئ في الساعة 3.42 بتوقيت موسكو، على بعد 3150 كيلومترا عن مدينة ويلينغتون في نيوزيلندا.

وتجدر الإشارة، إلى أن مركبة الشحن "بروجريس إم إس-14" سجلت رقما قياسيا جديدا بطول مدة بقائها في الفضاء 369 يوما، حيث كان الرقم السابق للمركبة "بروجريس إم-17" التي حلقت أعوام 1993-1994 مع محطة "مير" لمدة 337 يوما.