سامسونج تطلق هاتف Galaxy M42 5G

دبي - يزن راشد - أطلقت شركة سامسونج اليوم أرخص هاتف ذكي داعم لشبكات الجيل الخامس 5G لها في الهند، Galaxy M42 5G.

ويعد هذا الجهاز نسخة معاد تجديدها من هاتف Galaxy A42 5G الذي تم إطلاقه في شهر أكتوبر 2020 على مستوى العالم، وتتمثل التغييرات في زيادة سعة ذاكرة الوصول العشوائي.

ويأتي الهاتف مزودًا بمعالج Snapdragon 750G SoC ويحتوي على كاميرا رباعية في الخلف مع عدسة رئيسية بدقة 48 ميجابكسل.

وجهزت سامسونج الجهاز بنظام أمان Samsung Knox ولديه نتوء على شكل قطرة الماء في المقدمة، ويدعم الهاتف تقنية NFC التي تمكن Samsung Pay أيضًا.

ويوفر Galaxy M42 5G شاشة من نوع Super AMOLED Infinity-U بقياس 6.6 إنشات وبدقة +HD.

ويتضمن الجهاز ذاكرة وصول عشوائي تصل سعتها إلى 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية تصل سعتها إلى 128 جيجابايت، وهي قابلة للتوسيع حتى تيرابايت باستخدام فتحة بطاقة microSD.

ويحتوي الجزء الخلفي من الهاتف على كاميرا رباعية بعدسة أساسية بمستشعر ISOCELL GM2 بدقة 48 ميجابكسل جنبًا إلى جنب مع عدسة بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر ماكرو بدقة 5 ميجابكسل، ومستشعر عمق بدقة 5 ميجابكسل.

وتم تجهيز كاميرا Galaxy M42 5G بميزات تشمل Single Take و Night Mode و Hyperlapse والحركة البطيئة للغاية و Scene Optimiser و Flaw Detection، وهناك في الجهة الأمامية كاميرا بدقة 20 ميجابكسل.

ويحتوي Galaxy M42 5G على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 15 واط.

ويوفر الهاتف 36 ساعة من وقت التحدث و 22 ساعة من تصفح الإنترنت و 34 ساعة من تشغيل الفيديو بشحنة واحدة، ويتميز بأمان Samsung Knox و Samsung Pay.

ويأتي الهاتف باللون الأسود و الرمادي، وتبدأ المبيعات في الأول من شهر مايو، حيث يتم بيع نسخة 6/128 جيجابايت مقابل 295 دولار، بينما يتم بيع نسخة 8/128 جيجابايت مقابل 322 دولار.