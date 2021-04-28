شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تكشف مراحل إنشاء المحطة القمرية المشتركة مع روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصين خلال العروض الخاصة بإحياء يوم الفضاء الصيني الذي أقيم يوم السبت الماضي، أن إنشاء المحطة القمرية العلمية المشتركة مع روسيا سيتم على ثلاث مراحل حتى عام 2035.

وينوه موقع spacenews الأمريكي المتخصص بشؤون الفضاء، استنادا إلى هذه العروض، التي أقيمت في نانجينج، بأنه يخطط لإنجاز المرحلة الأولى في عام 2025 التي تتضمن إطلاق محطتي الإنزال الروسيتين Luna-25 (في عام 2021) و Luna-27 (في عام 2025) والمحطة المدارية Luna-26 إلى القمر (في عام 2024).

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، فإنه استنادا إلى المعلومات التي سترسلها هذه المحطات، سيحدد الخبراء موقع بناء المحطة العلمية القمرية في القطب الجنوبي للقمر.

ويخطط لتنفيذ المرحلة الثانية خلال أعوام 2026-2030، وتتضمن إطلاق المركبة الروسية "Luna-28" (في عام 2027) ومحطة الانزال الصينية "Chang'e-8" (في عام 2028)، وتعتبر هذه المرحلة بداية إنشاء المحطة العلمية، والمرحلة الثالثة خلال أعوام 2030 -2035.

وتجدر الإشارة، إلى أن محطة القمر العلمية الصينية الروسية المشتركة، هي عبارة عن مجمع للبحوث والتجارب على سطح القمر وفي مداره، وهي مخصصة لأعمال بحثية متعددة التخصصات والأغراض، بما في ذلك دراسة واستخدام القمر، والتجارب البحثية الأساسية والتحقق من التكنولوجيا مع إمكانية التشغيل من دون طاقم على المدى الطويل والتواجد البشري مستقبلا على القمر.