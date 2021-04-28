شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه أداة واتس آب الجديدة لنقل الدردشات من أندرويد لـ iOS؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت العديد من التقارير أن واتس آب يعمل على ميزة جديدة للنقل السلس لسجل الدردشة بين أجهزة أندرويد وiOS، حيث تم اكتشاف الميزة فى وقت سابق قيد الاختبار على هواتف iOS، والآن، قدم تطبيق المراسلة المملوك لـفيس بوك إصدارًا تجريبيًا جديدًا لنظام أندرويد يقدم الإصدار 2.21.9.7.

ووفقًا لـ WaBetaInfo، يكشف التحديث أن واتس آب بدأ فى تطوير نفس الميزة على أندرويد، فيما يعد ترحيل سجل الدردشة عبر واتس آب جزءًا من ميزة الدعم متعدد الأجهزة، فيما اقترح تقرير سابق صادر عن WaBetaInfo أن إمكانية ترحيل الدردشة ستكون متاحة بمجرد طرح الدعم متعدد الأجهزة، مع ملاحظة أن الميزة قيد التطوير وستتوفر فى تحديث مستقبلى لنظامى iOS وأندرويد.

وفى التقرير، شارك موقع الويب أيضًا لقطات شاشة للميزة القادمة، وتقول إنه على الرغم من أن طريقة النقل الدقيقة معروفة حتى الآن، فمن المحتمل أن واتس آب قد "يستخدم Google Drive لتخزين سجل الدردشة مؤقتًا للاستيراد إلى واتس آب لنظام أندرويد".

ويضيف التقرير: "من المحتمل، عندما يكملون ميزة تصدير الدردشات من iOS للاستيراد إلى أندرويد، فإنهم سيطورون تصدير سجل الدردشة لنظام أندرويد، من أجل استيراده إلى iOS".