تكنولوجيا: سامسونج تكشف رسمياً عن 4 من أجهزة Galaxy Book

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الكوري رسمياً اليوم عن 4 من أجهزة Galaxy Book، حيث تدعم انثان من الأجهزة بشاشة AMOLED، بينما يضم أحد الأجهزة كرت شاشة RTX 3050 Ti.

جهاز Galaxy Book Pro

يتميز جهاز Galaxy Book Pro بحجم شاشة 13.3 إنش، وتصميم بوزن خفيف أقل من كجم، كما يأتي النموذج المميز بحجم 15.6 إنش بتصميم خفيف أيضاً، أيضاً يأتي كلا الإصدارين بتصميم نحيف، وشاشات AMOLED.

أيضاً يتميز كلا النموذجين بدفة عرض 1920 في 1080 بيكسل، كما يأتي كلا الجهازين بمعايير DisplayHDR 500، مع نطاق لوني واسع، وسطوع 500 nit، وتغطية لونية من DCI-P3 gamut بنسبة 120%، أيضاً تتميز الشاشة بإستجابة سريعة عند 0.2 مللي ثانية، ويمكن التبديل بين أنماط sRGB و Adobe RGB.

كما يضم نموذجي Galaxy Book Pro الجيل 11 من معالجات إنتل، على أن تتوفر الأجهزة بثلاثة من الإختيارات في التكوينات بين i3 أو i5 أو i7، وذاكرة عشوائية بين 8 أو 16 أو 32 جيجا بايت رام في LPPDR4X، كما تدعم الأجهزة سعة تخزين 1 تيرابايت في NVMe SSD.

وتضم الأجهزة المميزة بمعالجات i5 و i7 كرت شاشة Iris Xe، كما يتوفر إختيار مميز بكرت شاشة GeForce MX450، وتأتي الأجهزة بأنماط مختلفة تتضمن نمط بدون مروحة.

كما يأتي الإصدار المميز بحجم شاشة 15.6 إنش منفذ Thunderbolt 4، وUSB-C، وأيضاً منفذ USB-A 3.2، و HDMI، مع مدخل 3.5مم للسماعات، وميكروفون combo، وفتحة لبطاقة ذاكرة microSD، بينما يأتي الإصدار المميز بحجم 13.3 إنش دون منفذ HDMI، كما يضم فتحة SIM إختيارية للإتصال بشبكات 4G LTE.

ويأتي نموذج 15.6 إنش بميزة الإتصال بشبكات Wi-Fi 6E، مع معايير AKG في الصوتيات، ودعم تقنية Dolby Atmos، وكاميرة webcam مميزة بدقة 720 بيكسل، مع مستشعر للبصمة في زر التشغيل.

كما يصل وزن Galaxy Book Pro 13.3 إلى 0.87 كجم، أو 0.88 كجم للإصدار المميز بالإتصال بشبكات LTE، كما يتميز الجهاز بسماكة 11.2مم، مع قدرة بطارية 63Wh.

ويتميز نموذج 15.6 إنش بوزن 1.05كجم، وتصميم بسماكة 11.7مم، كما يضم بطارية بقدرة 68Wh، ويتم الشحن في النموذجين عبر منفذ USB C، ومحول 65W.

ويبدأ جهاز Galaxy Book Pro من سعر 1000 دولار للنموذج المميز بحجم 13.3 إنش، و1100 دولار للإصدار المميز بحجم 15.6 إنش، على أن تنطلق الأجهزة للبيع في 14 من مايو المقبل.

المصدر

اعلان





