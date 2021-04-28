تكنولوجيا: صور توضح التصميم المتوقع لهاتف nubia Z30 بكاميرة أسفل الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أوضحت أحدث الصور ثلاثية الأبعاد التصميم المتوقع لهاتف nubia Z30، حيث يظهر الهاتف بتصميم كاميرة أسفل الشاشة.

أطلقت nubia إستطلاع على حسابها الرسمي في منصة حول أهم المميزات المتوقعة من المستخدمين في سلسلة هواتف nubia Z المرتقبة، ولقد كشف هذا الإستطلاع عن التصميم المقدم من الشركة في هاتف nubia Z30.

ويضم هاتف nubia Z30 كاميرة السليفي أسفل الشاشة، ولقد قدمت سلسلة ZTE Axon 20 العام الماضي كأول إصدارات مميزة بكاميرة أسفل الشاشة، بينما تتجه الشركة لترقية الكاميرة في Axon 30.

وتكشف الصور عن التصميم المنحني من الجوانب لهاتف Axon 30، كما يضم الهاتف إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع تكبير hybrid حتى 100 مرة، وكاميرة مميزة ببعد بؤري 16مم، و135 مم في كاميرة telephoto، كما يضم nubia Z30 شاشة ثانوية في الجهة الخلفية،

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