آيسر تدخل عالم التخزين الفلاشي والذاكرة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 أبريل 2021 04:10 مساءً - أعلنت شركة آيسر في تدوينة أنها تدخل في مجال التخزين الفلاشي وأعمال الذاكرة بمساعدة شركة تصنيع صينية تسمى Biwin.

وتستفيد المنتجات من إمكانات Biwin التصنيعية والاعتراف بالعلامة التجارية العالمية لشركة أيسر من أجل توفير أحدث حلول الذاكرة والتخزين للمستخدمين المحترفين والمستخدمين المنزليين.

ويتم وضع علامة أيسر التجارية على أقراص التخزين، لكن ستكون شركة أخرى مسؤولة عن بنائها.

وبالرغم من أنك ترى شعار أيسر على قرص التخزين، فإن Biwin هي التي تتعامل مع الضمان لهذه المنتجات.

ولا تعتبر أيسر الشركة الرئيسية الوحيدة التي تستخدم أجهزة Biwin.

وتطرح الشركة المصنعة لأقراص التخزين الفلاشي والذاكرة أيضًا منتجات تحمل علامة إتش بي التجارية، بما في ذلك أقراص التخزين المحمولة و NVMe و SATA بقياس 2.5 إنشات وذاكرة الوصول العشوائي.

وتهدف الشراكة الجديدة إلى إطلاق منتجات تحمل علامة أيسر أولاً في الولايات المتحدة والصين وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والبرتغال وإسبانيا والمملكة المتحدة.

وتقدم مجموعة أقراص SSD الجديدة التي تحمل علامة أيسر تشكيلة من أقراص SATA و M.2 SATA و M.2 PCIe NVMe بقياس 2.5 إنشات.

وتبدأ أيسر و Biwin العمل مع قرص SATA SSD بقياس 2.5 إنشات يسمى SA100 مع إصدار تصل سعته إلى 1.92 تيرابايت، فيما تصل سرعته إلى 560 ميجابايت في الثانية.

بينما يأتي قرص RE100 بقياس 2.5 إنشًا أو M.2 SATA SSD، ويحتوي أي منهما على تكوينات تصل إلى 4 تيرابايت، مع سرعات قراءة وكتابة تصل إلى 560 ميجابايت في الثانية و 520 ميجابايت في الثانية، على التوالي.

ويأتي قرص M.2 PCIe 3.0 NVMe SSD المسمى FA100 بسعات تصل إلى 2 تيرابايت، مع سرعات قراءة وكتابة تصل إلى 3300 ميجابايت في الثانية و 2700 ميجابايت في الثانية، على التوالي.

وتنتج الشراكة أيضًا مجموعة متنوعة من ذاكرة الوصول العشوائي للحواسيب المحمولة والمكتبية، تتراوح سعاتها من 4 جيجابايت إلى 32 جيجابايت لكل وحدة، مع سرعة تصل إلى 3600 ميجاهرتز.

وتندرج جميع منتجات ذاكرة الوصول العشوائي هذه تحت صفة “تصل قريبًا” عبر موقع التخزين لشركة أيسر.