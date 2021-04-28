الملياردير مارك كوبان: “Dogecoin” مزحة ولكنها أفضل من تذكرة اليانصيب!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 أبريل 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

تساءل الملياردير مارك كوبان فيما إن كانت العملة لرقمية الـ Dogecoin “دوج كوين” لا زالت مزحة ؟ وتابع طبعاً بالتأكيد..

وأضاف: هل هي أفضل استثمار في العالم ؟ طبعاً لا، لكنها على الأقل أفضل من تذكرة اليانصيب.

ففي ظهور له على “The Ellen DeGeneres Show”، نشره موقع “bloomberg” وترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال”، قال “مارك كوبان” مالك فريق Dallas Mavericks NBA أن نهضة العملة الرقمية “هو القصة الأكثر جنوناً على الإطلاق ” وحاول الإجابة على أسئلة حول الأيقونة المميزة التي يمثلها كلب الشيبا إينو المبتسم.

“بشكل عام ، عندما يقوم شخص ما بإحضار Dogecoin “دوج كوين” إليك ويسألك عما إذا كان استثماراً جيداً ، أود أن أقول أنه ليس أفضل استثمار في العالم ولكنه أفضل بكثير من تذكرة اليانصيب ، وهي طريقة رائعة للتعلم والبدء في فهم العملات المشفرة”، قال كوبان. “وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن ترتفع قيمتها. أما إذا لم ترتفع وقررت أن تنفقها ، يمكنك شراء البضائع من متجر مافريكس.

أشاد كوبان منذ فترة طويلة بالترفيه والقيمة التعليمية لـ Dogecoin “دوج كوين”، ففي مارس، أعلن أن مشجعي مافريكس يمكنهم شراء التذاكر والبضائع باستخدامها. يقبل الفريق أيضاً Bitcoin و Ethereum وغيرها من العملات المشفرة.

وقال كوبان عندما سألته ديجينيريس عن وجهات نظره حول الاستثمار في العملات المشفرة:”بيتكوين هو مثل نسخة رقمية من الذهب ، Ethereum هو نسخة رقمية من العملة ومن ثم لدينا Dogecoin “دوج كوين”، وهو أمر ممتع حقاً”.

بعد أن بدأ الأمر على سبيل المزاح بين اثنين من المبرمجين، على شكل محاكاة ساخرة لعملة مشفرة كان من المفترض أن تكون عديمة القيمة، تبلغ القيمة السوقية لـ Dogecoin “دوج كوين” الآن حوالي 35 مليار دولار ، بعد أن كانت أكثر من 50 مليار دولار في وقت سابق من هذا الشهر.

وبالنسبة إلى منتقديها ، فإنها تقلل من الاستثمار وتخلق المخاطر التي يمكن أن تؤذي المستثمرين . على سبيل المثال فإنّ مشجع العملات الرقمية المشفرة المخضرم مايك نوفوغراتز ليس من معجبين Dogecoin “دوج كوين”.

ومع ذلك ، ارتفع سعر Dogecoin “دوج كوين”خلال العام الماضي ، وذلك بعد انتشار الميمات على الإنترنت بالإضافة إلى بعض التشجيع من الأسماء الكبيرة مثل إيلون موسك. يتمّ تداول العملة المشفرة حالياً بأقل من 30 سنتاً للقطعة، أما بيتكوين فبحوالي 55,000 دولار.