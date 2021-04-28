تكنولوجيا: Nubia تقدم إصدارها القادم من هواتف الألعاب بتصميم أنحف من 8.3مم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة Nubia في العمل على إصدارها القادم من الهواتف المخصصة للألعاب، ولقد ألمحت الشركة اليوم إلى أن الهاتف يأتي بسمك أقل من 8.3مم.

قدمت الشركات المصنعة لهواتف الألعاب الكثير من التحسينات في تصميم وآداء هذه الفئة من الهواتف، إلا أن الإصدارات المنافسة في الأسواق من هواتف الألعاب تواجه بعض السلبيات التي تتضمن الوزن، والسعر إلى جانب التصميم المميز بسمك أكبر.

وتعد شركة Nubia من أهم العلامات التجارية المطورة لهواتف الألعاب، حيث تستعد الشركة لإطلاق إصدار جديد، ولقد ألمح الرئيس التنفيذي للشركة إلى أن الإصدار القادم يأتي بحجم أنحف من 8.3 مم.

ولقد أعلن Lu Weibing الرئيس التنفيذي لشركة شاومي مؤخراً عن هاتف Redmi K40 Game الذي يأتي بأنحف تصميم قدم في هواتف الألعاب بسماكة 8.3 مم، لذا تخطط Nubia لدعم إصدارها القادم من الهواتف المخصصة للألعاب بحجم أنحف.

ومن المتوقع أن يأتي هاتف Nubia القادم برقاقة معالج Snapdragon 888، مع بطارية بقدرة 4200 mAh وفقاً لتقرير جاء من MyDrivers.

المصدر

اعلان





