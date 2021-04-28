تكنولوجيا: تقرير سوني المالي يؤكد على تحسن أرباح قطاع الهاتف في الشركة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سوني عن تقريرها المالي السنوي للعام 2020، الذي كشف عن آداء جيد لقطاع PlayStation في الشركة، مع تحسن آداء قطاع الهاتف في الشركة.

شهدت شركة سوني خلال العام الماضي إرتفاع في المبيعات الأولية لجهاز الألعاب PlayStation 5 الذي تخطى مبيعات PlayStation 4، كما حققت الشركة مبيعات قوية في الألعاب وخدمات PlayStation أيضاً.

كما حققت سوني إنتعاش خلال عام 2020 في مبيعات الهواتف الذكية، بينما تراجعت المبيعات في قسم مستشعر الصور نتيجة للصراعات القائمة بين الشركات الصينية والولايات المتحدة، أيضاً رغم تحسن آداء قسم الهاتف إلا أن مبيعات الشركة من هواتف Xperias سجلت 2.9 مليون وحدة فقط خلال 2020، وهو تراجع طفيف عن العام الماضي الذي سجلت فيه الشركة مبيعات 3.2 مليون وحدة.

وتبدأ السنة المالية لشركة سوني في شهر أبريل من كل عام، ولقد حققت سوني خلال العام الماضي إرتفاع في إيرادات التشغيل، كما إستطاعت سوني أن تخفض تكاليف التشغيل في قسم الهاتف.

أيضاً إستطاعت سوني أن تسجل مبيعات 3.3 مليون وحدة من جهاز الألعاب PlayStation 5 في الفترة ما بين شهر يناير ومارس، ليصل إجمالي المبيعات الآن إلى 7.8 مليون وحدة، أي أعلى من PlayStation 4 بنسبة بسيطة، كما تعمل شركة سوني على زيادة الإنتاج لتغطية طلبات جهاز الألعاب في الأسواق.

من جانب أخر يستمر جهاز PS4 في تسجيل مبيعات جيدة أيضاً، حيث حققت سوني مبيعات مليون وحدة خلال نفس الربع، كما وصل إجمالي مبيعات PS4 و PS5 إلى 338.9 مليون في السنة المالية كاملة، وتعود نسبة 17% لمبيعات ألعاب سوني 58.4 مليون.

المصدر

اعلان





