تكنولوجيا: مايكروسوفت تكشف عن نمو قوي في الإيرادات في الربع الثالث من 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت مايكروسوفت اليوم عن تقريرها المالي للربع الثالث من 2021، الذي حققت فيه الشركة نمو قوي في قطاعات الشركة المختلفة.

كشفت عملاق البرمجيات عن تسجيل إيرادات بقيمة 41.7 مليار دولار في الربع الثالث من 2021، مع صافي دخل 15.5 مليار دولار، حيث إرتفعت إيرادات الشركة بنسبة 19%، بينما ارتفعت نسبة صافي الدخل إلى 44%، كما شهدت الشركة نمو ملحوظ في Xbox وخدمات الشركة السحابية والخدمات التي تقترن بها.

ولقد سجل سوق أجهزة الحاسب نمو جديد رغم نقص التوريدات عالمياً، حيث إرتفعت إيرادات مايكروسوفت من الشركات المصنعة لأجهزة Windows بنسبة 10%، مما يؤكد على إرتفاع الطلب على أجهزة الحاسب في الفترة الأخيرة.

أيضاً سجلت الشركة إيرادات بنسبة 44% من أجهزة Windows، بينما سجلت أجهزة Windows Pro إنخفاض في الإيرادات بنسبة 2%.

كما أكد الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft على إرتفاع عدد أجهزة Windows 10 النشطة بالفعل إلى 1.3 مليار جهاز، ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن التغييرات الجديدة في Windows 10 خلال فعاليات حدث Build الشهر المقبل.

أيضاً سجلت أجهزة Surface إيرادات بقيمة 1.5 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2021، ولقد كانت مايكروسوفت قد حققت رقم قياسي في إيرادات خلال الربع السابق حيث وصلت إلى إيرادات بقيمة 2 مليار، ورغم تراجع الإيرادات إلا أن الشركة تستمر في تحقيق نمو في المبيعات سنوياً بنسبة 12%.

ولقد إرتفعت أيضاً إيرادات محتوى وخدمات Xbox بنسبة 34% عن نفس الربع العام الماضي، حيث حققت الشركة زيادة بقيمة 739 مليون دولار، وتشمل هذه الخدمات Xbox Game Pass.

كما إرتفع إجمالي إيرادات مايكروسوفت في الألعاب بنسبة 50% وقيمة 1.2 مليار دولار، حيث يعود الفضل في هذا الإرتفاع إلى محتوى Xbox وخدمات وايضاً أجهزة Xbox.

أيضاً سجلت الخدمات السحابية نمو بنسبة 14%، بينما حققت Office 365 نمو بنسبة 22% خلال الربع الثالث من 2021، كما ارتفع intelligent cloud بنسبة 23% بفضل نمو Azure.

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