تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Galaxy M42 5G برقاقة معالج Snapdragon 750G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الكوري رسمياً اليوم عن هاتف Galaxy M42 5G الذي ينطلق بمعالج Snapdragon 750G،وقدرة بطارية 5000 mAh، مع إعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل.

يتميز هاتف Galaxy M42 5G بشاشة AMOLED بحجم 6.6 إنش، وجودة عرض HD بلس أو بدقة 720 في 1600 بيكسل، وأبعاد 20:9، كما تأتي الشاشة بتصميم Infinity-U، مع مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

ويدعم هاتف Galaxy M42 5G الإتصال بشبكات 5G بفضل رقاقة Snapdragon 750G، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، ويدعم الهاتف التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD.

أيضاً ينطلق هاتف Galaxy M42 5G بواجهة One UI 3.1 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 11، ويضم الهاتف كاميرة أمامية بدقة 20 ميجا بيكسل.

وتأتي الكاميرة الخلفية في الهاتف بإعدادات رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 119 درجة، كما تتضمن الإعدادات مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير.

هاتف Galaxy M42 5G ينطلق بقدرة بطارية 5000 mAh، مع شاحن بقدرة 15W، ويدعم الإتصال بشبكات Wi-Fi 802.11ac، والبلوتوث 5.0، كما يضم مدخل 3.5مم للسماعات، ومنفذ USB C.

ومن المقرر أن يبدأ سعر هاتف Galaxy M42 5G من 295 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

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