شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تضيف أعياد الميلاد تلقائيًا إلى تقويم جوجل وتنتظر التنبيهات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تبحث عن طريقة لتتبع وقت إرسال المعايدة للاحتفال بأعياد ميلاد الأصدقاء وأفراد العائلة، فإن تقويم جوجل يجعل الأمر سهلاً، فعندما تضيف عيد ميلاد إلى جهات اتصال جوجل، تتم مزامنة التاريخ تلقائيًا مع تقويم جوجل الخاص بك، ولإظهار عيد الميلاد، كل ما عليك فعله هو تمكين تقويم "أعياد الميلاد" في تقويم جوجل.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، نقدم خطوات إضافة أعياد الميلاد إلى تقويم جوجل من متصفح سطح المكتب.

1. افتح تقويم جوجل، إذا كنت لا ترى قائمة على الجانب الأيسر من النافذة، فاضغط فوق القائمة في الزاوية العلوية اليسرى للوصول إليها.

2. إذا لزم الأمر، اضغط فوق السهم الموجود على يسار "تقويمي" لتوسيع القسم.

3. ضمن "تقويمي" حدد مربع "أعياد الميلاد" لتمكينه، وإذا كنت لا ترى "أعياد الميلاد"، فاضغط على "جهات الاتصال".

4. طالما قمت بإعداد عيد الميلاد في جهات اتصال جوجل، يجب أن يكون الآن مرئيًا في تقويم جوجل.

نصيحة سريعة: لا يعني تمكين تقويم أعياد الميلاد أنك ستتلقى إشعارات، فإذا كنت تريد أن يرسل لك تقويم جوجل تذكيرًا، فيجب عليك إنشاء حدث منفصل في تقويمك الشخصي وتمكين الإشعارات.