ألفابت تسجل أرباحًا كبيرة مع نمو الإيرادات

دبي - يزن راشد - أبلغت شركة ألفابت عن نمو هائل في الربع الأول من عام 2021، حيث بلغت الإيرادات 55.31 مليار دولار، أي ما يقرب من 56.9 مليار دولار التي حققتها في الربع الرابع من عام 2020، إلى جانب 17.9 مليار دولار من الأرباح مقارنة بمبلغ 15.2 مليار دولار.

وهناك أيضًا زيادة بنسبة 34 في المئة في الإيرادات على أساس سنوي، وبلغت عائدات جوجل السحابية 4.05 مليار دولار، فيما بلغت إيرادات إعلانات يوتيوب 6.01 مليار دولار.

وارتفعت إيرادات جوجل بنسبة 34 في المئة عن الفترة نفسها من العام السابق، وأعلنت الشركة عن عائدات إعلانية بلغت 44.68 مليار دولار في الربع الأول.

ويمثل هذا الرقم ارتفاعًا كبيرًا من 33.76 مليار دولار في الربع نفسه من العام الماضي، مما يجعله أسرع معدل نمو سنوي في أربع سنوات على الأقل.

ووصلت إعلانات يوتيوب إلى 6.01 مليار دولار خلال الربع، بزيادة بنسبة 49 في المئة عن العام الماضي، وأصبحت المنصة الأكثر استفادة من الوباء بالمقارنة مع مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.

وشهدت منصة الفيديو زيادة في الاستخدام من 73 في المئة من البالغين في الولايات المتحدة في عام 2019 إلى 81 في المئة في عام 2021.

وقالت شركة ألفابت: إن فيديوهات Shorts تحصد 6.5 مليارات مشاهدة يوميًا، بزيادة كبيرة من 3.5 مليارات في نهاية شهر يناير.

ونمت عائدات جوجل السحابية بنسبة 46 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 4.05 مليارات دولار، وتتضمن جوجل السحابية منصات تحليلات البيانات والبنية التحتية وأدوات التعاون، مثل المستندات وجداول البيانات والخدمات الأخرى لعملاء المؤسسات.

كما سجلت ألفابت خلال الربع الثالث مكاسب بلغت 4.84 مليارات دولار في قيمة بعض الاستثمارات.

وخسر قطاع الرهانات الأخرى في الشركة، الذي يتضمن وحدة التكنولوجيا الصحية Verily والقيادة الذاتية Waymo، نحو 1.15 مليار دولار من عائدات بلغت 198 مليون دولار.

ومن الصعب معرفة كيفية أداء أعمال أجهزة جوجل لأن ألفابت تجمعها في فئة خدمات جوجل، التي تشمل يوتيوب والبحث والإعلانات ومتصفح كروم وإيرادات برامج أندرويد.