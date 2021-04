سوني باعت 7.8 ملايين منصة PS5

دبي - يزن راشد - باعت شركة سوني 7.8 ملايين منصة PS5 اعتبارًا من 31 مارس، حسبما ذكرت الشركة في تقرير أرباحها للربع الرابع.

وبلغت أرباح سوني التشغيلية 66.5 مليار ين (610.8 مليون دولار)، مقارنة بنحو 35.4 مليار ين قبل عام، وذلك بدعم من الطلب على الألعاب والأفلام والمحتويات الأخرى خلال جائحة فيروس كورونا.

واستفادت الشركة من الطلب القوي على منصة الألعاب PS5 والألعاب والأفلام والمحتويات الأخرى حيث بقي الناس في المنزل.

وتم إطلاق المنصة الجديدة في الأسواق الأساسية في شهر نوفمبر، وتريد سوني استخدامها لتشجيع تنزيلات الألعاب عبر الإنترنت والاشتراك في خدمات الاشتراك.

ويبلغ عدد مشتركي PlayStation Plus الآن 47.6 مليون، بزيادة قدرها 14.7 في المئة على أساس سنوي.

وترفع أرقام الربع الرابع إجمالي أرباح تشغيل بلاي ستيشن إلى 342.2 مليار ين (3.14 مليارات دولار) للسنة المالية 2020، وهو رقم قياسي لشركة سوني.

وكشف تقرير أرباح سوني الأحدث أن الشركة شحنت 4.5 ملايين منصة PS5 في جميع أنحاء العالم حتى نهاية عام 2020.

ويعني هذا أنه تم شحن 3.3 ملايين وحدة من شهر يناير إلى شهر مارس، مما يعطي فكرة عن قدرة التصنيع الحالية لشركة سوني، حيث لا يزال من الصعب جدًا شراء PS5 ويفوق الطلب على العرض بكثير.

ومن المحتمل أن يكون سبب الانخفاض الربع السنوي هو زيادة سوني للإنتاج قبل إطلاق النظام.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، US NPD HW - PlayStation 5 is the fastest selling console in U.S. history in both unit and dollar sales (lifetime sales with five months on the market). — Mat Piscatella (@MatPiscatella) April 16, 2021 NPD: إن PS5 كانت أسرع منصة ألعاب مبيعًا في تاريخ الولايات المتحدة خلال الأشهر الخمسة الأولى من توفرها، سواء من حيث الوحدات المشحونة وإجمالي الإنفاق بالدولار.

وفي الربع الأول من عام 2021، باعت نينتندو عددًا من وحدات Nintendo Switch في الولايات المتحدة أكثر مما باعت سوني من PS5.

ولا يبدو هذا الأمر مفاجئًا بالنظر إلى مدى صعوبة العثور على PS5 منذ دفعة الإطلاق الأولية.

وقامت سوني أيضًا بشحن مليون منصة PS4 إضافية في الربع الأخير، وبذلك يصل العدد الحالي لهذا النظام إلى 115.9 مليون وحدة.

ويشير تقرير سوني إلى أن PS5 تبيع أسرع قليلاً من PS4 في جميع أنحاء العالم، حيث شحنت ما يصل إلى 7.6 ملايين وحدة من PS4 اعتبارًا من 31 مارس 2014.