شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 6 متطلبات يجب توافرها قبل محاولة تثبيت ويندوز 10 على جهاز كمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد تثبيت ويندوز أمرًا بسيطًا، فإن كل ما تحتاجه هو محرك أقراص USB محمول وجهاز كمبيوتر آخر متصل بالإنترنت، بالإضافة إلى بعض المتطلبات البسيطة التي لا تشمل الحاجة إلى جهاز كمبيوتر قوي لتنشيطه وتشغيله، وهنا نقدم لك متطلبات النظام التي ستحتاج إليها وفقا لما ذكره موقع "business insider".

• المعالج: 1 ميجاهرتز أو أسرع لوحدة المعالجة المركزية.

• التخزين: مساحة خالية تبلغ 16 جيجابايت أو أكثر على محرك الأقراص الثابتة لإصدار 32 بت من ويندوز 10، وستحتاج إلى 20 جيجابايت أو أكثر لنظام التشغيل ويندوز 10 64 بت.

• مجموعة شرائح الرسومات: يجب أن تكون متوافقة مع DirectX 9 أو أحدث، مع برامج تشغيل WDDM 1.0.

• العرض: يجب أن تدعم 800 × 600 بكسل على الأقل.

• خدمة الإنترنت: على الرغم من أن الوصول إلى الإنترنت غير مطلوب بشكل عام للإعداد، إلا أنه في بعض الحالات القليلة، يحتاج جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى اتصال بالإنترنت عبر Ethernet أو Wi-Fi.

يجب أيضًا ملاحظة أنه على الرغم من أن ويندوز 10 مجاني للتثبيت، فستحتاج إلى الدفع مقابل مفتاح تنشيط لفتح جميع ميزاته بمجرد تشغيله.