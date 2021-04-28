شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تنشئ مركبة فضائية مخصصة لنقل حيوانات إلى القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت شركة "Roskosmos" الروسية، تطوير جيل جديد من المركبات الفضائية "Vozvrat-MKA-L" لنقل حيوانات إلى القمر، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك".

كما تم التخطيط لإجراء "دراسات طبية حيوية للتأثير المشترك لعوامل الطيران بين الكواكب على الكائنات الحية"، وفقًا لموقع "zakupki" الحكومى الروسى.

وأعلنت أن الموعد النهائى للعمل التمهيدى هو 15 نوفمبر 2022، وأكدت الشركة أنه يجب على الخبراء تحديد مظهر تصميم المركبة خلال عام فقط.

وفى وقت سابق من هذا العام، ظهرت المركبات الفضائية البيولوجية "Vozvrat-MKA" و"Bion-M" فى خطط "Roskosmos"، ومن المقرر إطلاقها بعد عام 2025 إلى ارتفاع يصل إلى 200 ألف كيلومتر.