شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على طريقة عمل خدمة إرسال تنبيهات المواقع للزوار push notifications والان مع تفاصيل الخبر
وتعد خمة إرسال المواقع للزوار push notifications عبارة عن تنبيهات يتم دفعها إلى أجهزتك عن طريق التطبيقات، حتى عندما لا تكون هذه التطبيقات مفتوحة، فهى مصممة لجذب انتباهك على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وحتى على الساعات الذكية.
كما أنه عادةً ما تأتي إشعارات المتصفح، وهي نوع خاص من إشعارات المواقع للزوار push notifications، من مواقع الويب التي تريد منك أن تعرف عن صفحاتها الجديدة، اعتمادًا على ما يركز عليه الموقع، وإذا كان المستعرض الخاص بك يسمح بهذه الإشعارات، وقمت بزيارة موقع يقدمها، فستظهر مطالبة تسألك عما إذا كنت تريد السماح بها أو حظرها.
كيف تعمل تنبيهات push notifications
تظهر الإشعارات الفورية تقريبًا مثل أعلى الشاشة أثناء استخدام الكمبيوتر المحمول أو سطح المكتب أو متصفح الويب، وعند تنزيل أحد التطبيقات، قد يُطلب منك الاشتراك في هذه الإشعارات، وغالبًا ما تُستخدم بيانات الموقع لتنظيم الإشعارات بحيث يتلقى المستخدمون المعلومات ذات الصلة مثل تحديثات الطقس وحركة المرور أو العروض
ويمكنك تغيير تفضيلات الإشعارات من خلال إعدادات جهازك في حال تريد إلغاءها، إلا أن المكان في إعداداتك سيكون مختلفًا اعتمادًا على الجهاز أو التطبيق أو المتصفح.