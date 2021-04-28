شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على طريقة عمل خدمة إرسال تنبيهات المواقع للزوار push notifications والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما تفتح تطبيقًا جديدًا على هاتفك الذكي، فإن أول ما سيطلبه التطبيق هو الإذن بإرسال الإشعارات الفورية، التى يستخدمها كل تطبيق حديث تقريبًا، ولكن ما هي إشعارات المواقع للزوار push notifications، ولماذا هي مهمة جدًا؟ هذا ما نقدمه وفقا لما ذكره موقع "business insider".

وتعد خمة إرسال المواقع للزوار push notifications عبارة عن تنبيهات يتم دفعها إلى أجهزتك عن طريق التطبيقات، حتى عندما لا تكون هذه التطبيقات مفتوحة، فهى مصممة لجذب انتباهك على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وحتى على الساعات الذكية.

وتستخدم العلامات التجارية والشركات هذه الإشعارات لتوجيه المستخدمين إلى تطبيقاتهم وأجهزتهم ومواقعهم الإلكترونية، وبالنسبة لتطبيق الوسائط الاجتماعية مثل انستجرام، يمكنك تمكين دفع الإشعارات لإعلامك عندما يحب الناس منشوراتك ويعلقون عليها ، أو عندما يقوم صديق بالبث المباشر.

كما يمكن لتطبيق البريد الإلكتروني إرسال إشعارات فورية تتيح لك معاينة محتوى البريد الإلكتروني دون الحاجة إلى فتح التطبيق، وقد تنبهك التطبيقات إلى عناصر قائمة جديدة أو عروض ترويجية لإغرائك بالزيارة.

كما أنه عادةً ما تأتي إشعارات المتصفح، وهي نوع خاص من إشعارات المواقع للزوار push notifications، من مواقع الويب التي تريد منك أن تعرف عن صفحاتها الجديدة، اعتمادًا على ما يركز عليه الموقع، وإذا كان المستعرض الخاص بك يسمح بهذه الإشعارات، وقمت بزيارة موقع يقدمها، فستظهر مطالبة تسألك عما إذا كنت تريد السماح بها أو حظرها.



كيف تعمل تنبيهات push notifications كيف تعمل تنبيهات push notifications تظهر الإشعارات الفورية تقريبًا مثل أعلى الشاشة أثناء استخدام الكمبيوتر المحمول أو سطح المكتب أو متصفح الويب، وعند تنزيل أحد التطبيقات، قد يُطلب منك الاشتراك في هذه الإشعارات، وغالبًا ما تُستخدم بيانات الموقع لتنظيم الإشعارات بحيث يتلقى المستخدمون المعلومات ذات الصلة مثل تحديثات الطقس وحركة المرور أو العروض

ويمكنك تغيير تفضيلات الإشعارات من خلال إعدادات جهازك في حال تريد إلغاءها، إلا أن المكان في إعداداتك سيكون مختلفًا اعتمادًا على الجهاز أو التطبيق أو المتصفح.