شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية تغيير اللغة فى متصفح جوجل كروم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح لك جوجل تحديث إعدادات اللغة الخاصة بك عبر متصفح كروم، ولكن لا يمكن القيام بذلك إلا في المتصفح على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز أو Chromebook، وهنا نقدم لك الخطوات التي تسهل لك تغيير اللغة، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

1. افتح تطبيق جوجل كروم على جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام ويندوز أو Chromebook.

2. اضغط فوق رمز النقاط الثلاث الرأسية في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة، وحدد "الإعدادات" من القائمة المنسدلة.

3. قم بالتمرير إلى أسفل الصفحة واضغط فوق "خيارات متقدمة".

4. في قسم اللغات، اضغط على "اللغة" وانتظر ظهور القائمة المنسدلة.

5. إذا لم تكن لغتك المفضلة مدرجة بالفعل، فاضغط فوق "إضافة لغات".

6. في النافذة المنبثقة، حدد اللغة التي تريد إضافتها، ثم اضغط فوق "إضافة" في الركن الأيمن السفلي.

7. اضغط على النقاط الرأسية الثلاث الموجودة على يمين اسم لغتك المفضلة، وحدد نقل إلى الأعلى لمنح تلك اللغة الأولوية.

8. اضغط فوق النقاط الثلاث المجاورة لها مرة أخرى بمجرد ظهور اللغة في الأعلى، وحدد مربع "عرض Google Chrome بهذه اللغة".

9. أعد تشغيل كروم حتى تدخل التغييرات حيز التنفيذ.