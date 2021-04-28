شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح تحديث watchOS 7.4 لساعتها الذكية.. اعرف أبرز مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إلى جانب نظام التشغيل iOS 14.5، طرحت أبل تحديثات لأنظمة التشغيل الأخرى الخاصة بها، حيث أن إحدى الميزات الرئيسية لأحدث البرامج الثابتة لنظام iOS هى طريقة أسهل لإلغاء قفل جهاز iPhone الخاص بك، طالما أنك ترتدى ساعة Apple Watch تعمل بنظام watchOS 7.4، يمكنك إلغاء قفل جهازك دون الحاجة إلى مطابقة Face ID أو رمز مرور.

وبحسب التقرير فإن الفكرة هى مساعدة الناس على الوصول إلى هواتفهم بشكل أسرع عندما لا نزال نرتدى أقنعة معظم الوقت، كما سيوفر عليك سحب القناع لأسفل لإلغاء قفل هاتفك باستخدام Face ID، لكن ستحتاج إلى تشغيل خيار "Unlock with Apple Watch" فى إعدادات معرف الوجه ورمز المرور الخاص بجهاز ايفون لاستخدام هذه الميزة.

ويعد الوصول إلى watchOS 7.4 أيضًا طريقة لتصنيف نوع جهاز Bluetooth حتى يتمكن من تحديد سماعات الرأس الصحيحة للإشعارات الصوتية، وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك دفق الصوت والفيديو من تمارين أبل Fitness + إلى الأجهزة التى تدعم AirPlay 2، كما تتوفر إشعارات عدم انتظام ضربات القلب وتطبيق ECG (فى السلسلة 4 وما فوق) للمستخدمين فى أستراليا وفيتنام.

كما يدعم HomePod 14.5 أصوات Siri الجديدة بالإضافة إلى بعض إصلاحات الأخطاء، وبالنسبة إلى tvOS 14.5، هناك ميزة تسخر جهاز iPhone الخاص بك لمعايرة توازن الألوان على تلفزيونك تلقائيًا. علاوة على كل ذلك، حصل macOS و tvOS على دعم لأحدث وحدات تحكم PlayStation DualSense و Xbox، والتى ستكون مفيدة إذا كنت تلعب ألعاب أبل Arcade كثيرًا.