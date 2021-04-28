شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل قد تطلق هاتف أيفون بكاميرا 48 ميجا بيكسل وسماعة AR العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تسريبات جديدة أن شركة أبل قد تكشف النقاب عن هاتف أيفون مزود بمستشعر كاميرا بدقة 48 ميجابكسل وأيضًا سماعة رأس بتقنية الواقع المعزز في العام المقبل، وفقًا لادعاءات محلل التكنولوجيا الشهير Ming Chi Kuo.

ويتوقع أنه نظرًا لقيام شركة Largan Precision بتلقي طلبات شراء مكونات عدسة أيفون 13 ، لن يكون لصناعة العدسات Sunny Optical نفوذها المتوقع بنسبة 10% مع أبل وستخسر لـ Largan Precision في المنافسة السعرية، والتي ستنزل طلباتها إلى أبل في 3%، وقال إنه على الرغم من المنافسة السعرية للعدسة، من المتوقع أن تأخذ الأسعار مسارًا مستقرًا اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2021.

ووفقًا لـ Kuo ، "يتعاون كل من Largan و Yujingguang حاليًا مع أبل لتطوير عدسات 2Q22 AR / MR HMD وعدسات 2H22 الجديدة لـ أيفون 48MP."

وكان Kuo قد ادعى في وقت سابق أن النماذج الأولية لسماعات AR / VR تزن حاليًا في مكان ما بين 200 و 300 جرام، وكان قد قال إنهم سيأتون مجهزين بشاشات OLED الصغيرة من سوني وسيتم تزويدهم بالطاقة الذاتية، مع مساحة التخزين الخاصة بهم.

ومن المتوقع أن تعلن شركة آبل عن إصدارها القادم من أجهزة أيفون في حدث في سبتمبر، وعلى الأرجح ستتم تسمية السلسلة الجديدة باسم أيفون 13 ، لن تحتوي السلسلة الجديدة على معالج 3nm A15 ، وفقًا لتقرير سابق يستند إلى TSMC's لصناعة الرقائق يكشف عن المكان الذي قال فيه إنه لن يدخل في إنتاج شرائح 3nm قبل النصف الثاني من عام 2022 ، مما أدى إلى القضاء على الشائعات التي تفيد بأنه قد عجل بجدول إنتاج الشرائح.