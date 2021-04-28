Binance تفتتح سوقا للمقتنيات الرقمية غير القابلة للاستبدال NTF

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 أبريل 2021 01:10 صباحاً - تعتبر منصة بايننس Binance و احدة من ضمن أفضل المنصات الموجودة في الوقت الحالي بمجال التداول والأسرع نموًا لتداول العملات الرقمية.

فقد استطاعت خلال فترة قصيرة أن تصل لمرحلة قوية ، حيث وصلت هذه المنصة للمركز العاشر من ضمن أكبر منصات التداول الرقمية في العالم وفي خلال 5 أشهر أصبحت المنصة المفضلة لمعظم المتداولين في جميع الدول.

وفي تقرير موقع “فوربس الشرق الأوسط”، فقد كشفت منصة تبادل العملات المشفرة “بينانس” Binance يوم الثلاثاء عن خطط لتقديم سوقها الخاص بالمقتنيات الرقمية القائمة على الرموز غير القابلة للاستبدال NTF.

وتعرّف NFT بالرموز المميزة غير القابلة للاستبدال (Non-Fungible Token) وهي نوع من الأصول الرقمية الممية التي تستخدم تقنية البلوكشين لتشفيرها أو ربطها بأصل رقمي فريد وتشبه بذلك المقتنيات عالية القيمة.

وقد تم تصميمها لتمثيل ملكية العناصر الافتراضية النادرة والتي يمكن أن تكون أي شيء من الأعمال الفنية أو بطاقات التداول الرياضية مثل تلك المباعة على منصة مقتنيات كرة السلة الشهيرة عبرالانترنت.

حيث ارتفع إجمالي مبيعات هذه الرموز إلى أكثر من ملياري دولار في الربع الأول من هذا العام.

بايننس تفتتح سوقين

وقالت بينانس إن منصتها ستشغل سوقين: السوق الاول سيكون مكانا لأفضل المزادات والمعارض والثاني سيكون سوقا للتداول القياسي يمكن لأي شخص استخدامه لصك رموز جديدة.

كما كشفت بايننس إن الجزء المتميز سيحصل على 10% من عائدات المزادات الكبرى ، 90% من العائدات ستذهب للفانين. 1% رسوم معالجة سيفرضها سوق التداول اليومي ، في حين أن المبدعين سيحصلون باستمرار على 1% رسم ملكية.

وأطلقت الشركة صفحة تتيح للفنانين التواصل مع الشركة بشأن الشراكات المحتملة.

تحدي مباشر لشركة Gemini

وتمثل هذه الخطوة تحديًا لشركة Gemini، وهي بورصة العملات المشفرة التي أسسها تايلر وكاميرون وينكليفوس.

حيث تدير Gemini سوق NFT الخاص بها الذي استضاف مزادات من أسماء كبيرة مثل “إيمينم” و”غيمنز “.

وسيفتح هذا الاستثمار تدفقًا جديدًا للإيرادات لـ بايننس ، والتي استفادت بشكل كبير من الاهتمام المتزايد بعملة البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى.

أسهم جديدة

قبل ساعات، أعلنت منصة Binance التي تعد أكبر منصة تداول عملات رقمية مشفرة من حيث حجم التداول أنها ستدرج أسهم كل من شركة “آبل”، “مايكروسوفت”و”مايكروستراتيجي” كعملات رقمية للتداول بحلول نهاية أبريل.

وقد بدأت Binance في غزو تداول عملات الأسهم في وقت سابق من هذا الشهر حيث تعد أسهم شركة “تيسلا” لتصنيع السيارات أول شركة يتم إدراج أسهمها على شكل عملات رقمية على منصتها.

كما أضافت أسهم منافستها شركة “Coinbase” لتداول العملات المشفرة التي تم طرحها للاكتتاب العام في 14 أبريل الماضي.

التدقيق التنظيمي

خضعت Binance لتدقيق تنظيمي جديد بشأن منتجها الجديد (أسهم على شكل عملات رقمية) الذي من المفترض أن يضفي الطابع الديم,قراطي على تداول الأسهم.

في 22 أبريل، ذكرت صحيفة “Financial Times” أن هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة قد بدأت العمل مع Binance لتحديد ما إذا كان المنتج يندرج ضمن قوانين الأوراق المالية للدولة.