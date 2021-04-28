تكنولوجيا: Amazon تكشف عن أحدث أجهزة Fire اللوحية بترقية في الذاكرة العشوائية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Amazon اليوم عن الجيل الجديد من أجهزة Fire اللوحية، الذي يأتي بذاكرة عشوائية أعلى، مع تصميم عصري.

أجهزة Fire HD 10 و Fire HD 10 Plus

تتميز أجهزة Fire HD 10 الجديدة بإطارات بحجم أنحف مقارنة بالإصدارات السابقة، كما تأتي الأجهزة بسطوع أعلى بنسبة 10% في الشاشة، مع دقة 1080 بيكسل.

وتؤكد أمازون على أن الأجهزة تضم رقاقة معالج بآداء أقوى وبثماني من الأنوية، إلا أن الشركة لم تحدد فئة المعالج المستخدم، كما تنطلق الأجهزة بذاكرة عشوائية أعلى 3 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 32 جيجا بايت أو 64 جيجا بايت.

وفي الكاميرة تضم أجهزة Fire HD 10 كاميرة أمامية بدقة 2 ميجا بيكسل، وكاميرة خلفية بدقة 5 ميجا بيكسل، كما تؤكد أمازون على أن الهاتف يستمر بعمر شحن يصل إلى 12 ساعة كما يدعم الشحن عبر منفذ USB-C على أن يتم شحن الأجهزة بشكل كامل خلال 4 ساعات، وينطلق الجهاز بسعر 140 دولار تقريباً.

ويأتي حهاز Fire HD 10 Plus بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت أو 64 جيجا بايت، ويدعم هذا الإصدار الشحن اللاسلكي، كما تصل عمر البطارية في الجهاز إلى 12 ساعة، وينطلق بسعر 180 دولار تقريباً.

مجموعة Fire HD 10

تقدم أمازون مجموعة من الملحقات الذكية، والتي تدعم أجهزة Fire HD 10 وتتضمن لوحة مفاتيح بتقنية البلوتوث، والتي تتميز بحافظة قابلة للإنفصال، كما تقدم أمازون الجهاز اللوحي بعرض في إشتراك مجاني لمدة 12 شهر في Microsoft 365، مع سعة 1 تيرابايت في OneDrive.

أيضاً تقدم أمازون لوحة المفاتيح بتقنية البلوتوث مع عمر شحن يصل إلى 400 ساعة، وتدعم الشحن عبر منفذ USB-C، وتنطلق المجموعة بسعر 220 دولار.

جهاز Fire HD 10 Kids Pro

أيضاً كشفت أمازون عن جهاز Fire HD 10 Kids Pro الذي يستهدف الأطفال، ويتميز بحجم 10.1 إنش، وجودة عرض FHD، مع ذاكرة عشوائية 3جيحا بايت رام، ومعالج ثماني الأنوية، مع سعة تخزين 32 جيجا بايت.

ويضم الجهاز كاميرة أمامية بدقة 2 ميجا بيكسل، وكاميرة خلفية بدقة 5 ميجا بيكسل، كما تستمر البطارية بعمر شحن يصل إلى 12 يوم، مع شاحن بقدرة 9W، و Wi-Fi بنطاق مزدوج.

ومن المقرر أن يتوفر الجهاز بألوان الأزرق، والأسود، وألوان Doodle و Intergalactic، كما ينطلق الجهاز بعرض مجاني Amazon Kids Plus لمدة عامين، والتي تتيح للمستخدم الوصول إلى 20000 من التطبيقات، والألعاب، إلى جانب LEGO وغيرها من التطبيقات بسعر 200 دولار.

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