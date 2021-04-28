شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تشارك أول صور جوية ملونة لسطح المريخ التقطتها على ارتفاع 17 قدمًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت وكالة ناسا أول صور جوية ملونة لسطح المريخ التقطتها هليكوبتر Ingenuity خلال رحلتها الثانية الناجحة عبر الغلاف الجوي للمريخ، حيث تم التقاط الصور التاريخية بينما كانت المروحية تحلق على ارتفاع 17 قدمًا فوق السطح أثناء تحركها بعيدًا عن مستكشف المثابرة، لكنها تمكنت من التقاط علامات إطارات المستكشف مع ذلك.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم التقاط الصور الملونة باستخدام كاميرا Ingenuity عالية الدقة التي تحتوي على مستشعر 4208 × 3120 بكسل، حيث أشار الجهاز إلى 22 درجة أسفل الأفق.



صور المريخ الملونة أوضحت ناسا أن الصورة، بالإضافة إلى الشكل الداخلي الذي يُظهر لقطة مقربة لجزء من المسارات لمركبة المثابرة على المريخ وخصائص سطح المريخ، تُظهر فائدة استكشاف تضاريس المريخ من منظور جوي.

صور سطح المريخ دخلت هليكوبتر Ingenuity التاريخ لأول مرة في 18 أبريل عندما أصبحت أول مركبة تعمل بالطاقة تطير على كوكب آخر فيما تعتبره ناسا لحظة الأخوين رايت على كوكب المريخ، ثم أجريت رحلتان أخريتان، وكانت هذه الصور من الرحلة الثانية. يمثل الطيران على المريخ تحديًا خاصًا نظرًا لحقيقة أن غلافه الجوي يمثل 1% فقط من الغلاف الجوي على مستوى الأرض، وبينما تساعد الجاذبية المنخفضة الهليكوبتر، التي تمثل ثلث تلك الموجودة على الأرض، إلا أنها تعد تعويضًا جزئيًا فقط عن الغلاف الجوي الرقيق.

صور هليكوبتر ناسا الملونة

وهذا يعني أنه من أجل الطيران، يجب أن تكون المروحية خفيفة للغاية وتدور شفراتها بسرعة كبيرة من أجل تحقيق الارتفاع، وتدور الشفرات إلى 2500 دورة في الدقيقة، مما يسمح لها بالتحليق على ارتفاع 10 أقدام عن الأرض.

هذا أسرع بخمس مرات من شفرات الهليكوبتر على الأرض، فتدور شفرات المروحيات الأصغر حتى 500 مرة في الدقيقة أثناء الطيران، في حين أن الطائرات الأكبر مثل المروحيات ثنائية الدوران قد تقوم فقط بتدوير شفراتها 225 مرة في الدقيقة.

وحققت الهليكوبتر في 22 أبريل، نجاح في رحلتها الثانية، وكانت أعلى من السابقة، عندما ارتفعت إلى 16 قدمًا فوق السطح، وحومت وميلت قليلاً ثم تحركت سبعة أقدام جانبية، وهذا عندما التقطت الصور الملونة.