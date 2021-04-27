شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: سبيس إكس يمكنها نقل رواد فضاء ناسا للقمر خلال 3 سنوات فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ادعى رجل الأعمال إيلون ماسك أن شركته "سبيس إكس" يمكنها أن تهبط على القمر فى غضون السنوات الثلاث المقبلة، حيث اختارت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا شركة الصواريخ الأسبوع الماضى لبناء مركبة الهبوط على سطح القمر والتى ستشكل عنصرًا رئيسيًا فى برنامج أرتميس.

ويهدف Artemis إلى إنزال رواد الفضاء على سطح القمر بحلول عام 2024، وفى النهاية إقامة وجود بشرى دائم على الجار الصخرى للأرض، وفى حديثه فى مؤتمر صحفى الأسبوع الماضي، قال ماسك إنه يعتقد أن الجدول الزمنى الطموح لوكالة ناسا لا يزال هدفًا معقولًا لسبيس إكس.

وقال رئيس شركة سبيس إكس فى 23 أبريل بعد الإطلاق الناجح لمهمة SpaceX's Crew- 2، التى رست بمحطة الفضاء الدولية خلال عطلة نهاية الأسبوع: "أعتقد أن ذلك سيحدث، أعتقد أن عام 2024 يبدو مرجحًا"، وأضاف: "سنستهدف فى وقت أقرب من ذلك".

واختارت ناسا صاروخ ستارشيب الخاص بالشركة لنقل رواد فضاء إلى سطح القمر، كما منحت وكالة ناسا عقدًا بقيمة 2.1 مليار جنيه إسترلينى لشركة SpaceX لبناء مركبة هبوط ستعيد البشر إلى القمر، واختارت الوكالة الشركة على منافستها المملوكة للملياردير جيف بيزوس Blue Origin ومقاول الدفاع Dynetics Inc.

وقالت ناسا إنها ستنقل رائدى فضاء أمريكيين فى إطار برنامج أرتميس الذى قد يؤدى إلى قاعدة دائمة على سطح القمر وهبوط على المريخ.