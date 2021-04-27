شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تشارك فيديو لإطلاق رواد الفضاء يُظهر صاروخ Falcon 9 خلال انطلاقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت ناسا مقطع فيديو مدته تسع ثوانٍ لإطلاق كبسولة SpaceX Crew-2 الناجح، التي حملت أربعة رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، ويمكن رؤية صاروخ Falcon 9 وهو يرتفع في الهواء وينشر عمودًا من الضوء عبر السماء، ومع اختفاء Crew-2 في الأفق، شوهد عمود الهبوط الخاص بالمرحلة الأولى العائدة من Falcon 9 يسقط باتجاه منصة SpaceX في المحيط الأطلسي، مما يسمح بإعادة استخدامها في مهام مستقبلية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يُظهر فيديو الفاصل الزمني، الذي يضغط من 12 دقيقة إلى ثماني ثوانٍ، عمود الإطلاق اللامع بدءًا من أقصى اليسار، حيث يرتفع الصاروخ في جو رقيق، مما يتسبب في انتشار عمود من الإضاءة.

وكان تم إطلاق SpaceX Crew-2 يوم الجمعة قبل الساعة 11 صباحًا بتوقيت جرينتش مباشرةً من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في كيب كانافيرال بفلوريدا.

ورست الكبسولة بنجاح بمحطة الفضاء الدولية على ارتفاع يزيد عن 260 ميلاً فوق المحيط الهندي، بعد يوم واحد فقط من الإطلاق.

وسيقضي رواد الفضاء الأربعة على متن Crew-2، وهم شين كيمبرو وميجان ماك آرثر من الولايات المتحدة، وتوماس بيسكيت من فرنسا، وأكيهيكو هوشيد من اليابان، ستة أشهر في المحطة الفضائية.

وشاركت وكالة ناسا مقطع الفيديو الخاص بالإطلاق على موقع "صورة اليوم الفلكية"، وهو موقع إلكتروني قدمته وكالة الفضاء وجامعة ميتشيجان التكنولوجية.

قالت ناسا: "بدت السماء قبل الفجر لأول مرة هادئة نسبيًا فوق إنديان هاربور بيتش في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، لكن بعد ذلك أضاءت بإطلاق صاروخ إلى الشمال مباشرة، انطلقت مهمة SpaceX Crew-2 التابعة لناسا في الفضاء على متن صاروخ فالكون 9 القوي".

وأضافت ناسا: "أنه مع اختفاء كبسولة Crew-2 في الأفق، يمكن رؤية الهبوط الخاص بالمرحلة الأولى العائدة من Falcon 9 نحو سفينة SpaceX في المحيط الأطلسي''.