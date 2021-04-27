تكنولوجيا: رصد هاتف Galaxy M42 5G المرتقب من سامسونج في منصة جوجل بلاي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج قريباً لإطلاق إصدار جديد من هواتف 5G المتوسطة بعنوان Galaxy M42 5G، ولقد رصد الهاتف بالفعل في منصة جوجل بلاي.

كشفت التسريبات التي جاءت عبر قوائم منصة جوجل بلاي عن بعض من مواصفات هاتف Galaxy M42 5G، الذي ينطلق بنفس مواصفات Galaxy A42 5G مع رقاقة Snapdragon 750G، وشاشة بحودة HD بلس.

كما تكشف التسريبات عن دعم هاتف Galaxy M42 5G لنظام تشغيل Android 11، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، كما يأتي الهاتف بواجهة One UI 3.1.

أيضاً من المتوقع أن ينطلق هاتف Galaxy M42 5G بشاشة Super AMOLED تتميز بحجم 6.6 إنش، كما تشير التسريبات إلى أن هاتف Galaxy M42 5G يأتي بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل في الكاميرة الخلفية، بينما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، ومن المتوقع أن ينطلق هاتف Galaxy M42 5G بسعر يتراوح بين 270 إلى 335 دولار.

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