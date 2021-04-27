تكنولوجيا: Oppo تعلن عن هاتف Oppo A53s 5G بمعالج Dimensity 700 وبطارية 5000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق اليوم إصدار جديد من هواتف Oppo المتوسطة بعنوان Oppo A53s 5G ورقاقة معالج Dimensity 700 وبطارية بقدرة 5000 mAh.

يتميز هاتف Oppo A53s 5G بشاشة LCD بحجم 6.52 إنش، وجودة عرض HD بلس، كما تتضمن الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل.

أيضاً ينطلق هاتف Oppo A53s 5G برقاقة معالج Dimensity 700، واثنان من الإختيارات في الذاكرة عشوائية بين 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي في بطاقة micro SD حتى سعة 2 تيرابايت.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تقدم Oppo هاتف A53s 5G بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر لعمق التصوير في portrait بدقة 2 ميجا بيكسل، وأخر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.

كما يتميز هاتف Oppo A53s 5G بنظام تشغيل Android 11، وواجهة Color OS 11.1، أيضاً يأتي الهاتف بقدرة بطارية 5000 mAh، ويدعم الهاتف اثنان من شرائح 5G في وضع الإستعداد، كما يدعم الهاتف الإتصال بشبكات Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، وتقنية البلوتوث 5.0، ومن المقرر أن يتوفر هاتف Oppo A53s 5G بألوان الأسود والأزرق.

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