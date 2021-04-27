تكنولوجيا: سلسلة vivo V21 تنطلق رسمياً بمستشعر سيلفي بدقة 44 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلقت سلسلة vivo V21 في الفئة المتوسطة اليوم بمستشعر سيلفي بدقة 44 ميجا بيكسل، حيث تتضمن السلسلة الجديدة هواتف vivo V21 و V21 5G وأيضاً V21e.

يضم هاتفي V21 و V21 5G كاميرة سيلفي بدقة 44 ميجا بيكسل، كما تدعم الكاميرة OIS، أيضاً تدعم الهواتف EIS لتجربة سلسة في الفيديو، ودعم تسجيل فيديو بدقة 4K، كما تأتي الكاميرة الأمامية في نتوء القطرة في الشاشة، ويضم الإطار العلوي للشاشة اثنان من فلاش LED، مع نمط ليلي لتصوير Portrait، كما تدعم الكاميرة التركيز التلقائي.

أيضاً ينطلق هاتف vivo V21e بكاميرة سيلفي بدقة 44 ميجا بيكسل، مع دعم التركيز التلقائي، إلا أن نظام التثبيت OIS يغيب عن هذا الإصدار، أيضاً لا تتضمن الكاميرة الأمامية فلاش LED المزدوج في الإطار العلوي للشاشة، ويدعم الهاتف تصوير Portrait ليلي، ونمط Super Night لتصوير السليفي.

كما يأتي الإصدارات الثلاثة من سلسلة vivo V21 بنفس مواصفات إعدادات الكاميرة الخلفية، حيث تأتي الكاميرة الرئيسية بدقة 64 ميجا بيكسل مع OIS ويمكن للكاميرة الخلفية والأمامية العمل معاً لتقسيم الشاشة في المدونة، أيضاً تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، مع مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.

أيضاً تقدم vivo هواتف vivo V21 بتصميم نحيف، على أن يكون إصدار V21 5G الأنحف في الإصدارات الجديدة، كما يختلف التصميم النهائي بين هواتف V21، مع تصميم أنحف، وإختلاف الوزن أيضاً بين الإصدارات الثلاثة، وتتراوح سماكة الهواتف بين 7.29مم إلى 7.38مم في الجزء البارز للكاميرة.

وتأتي الشاشة AMOLED بحجم 6.44 إنش، ومعدل تحديث 90Hz، بدقة 1080 بيكسل بلس، وأبعاد 20:9، مع شاشة E3، أيضاً يدعم هاتفي V21 و V21 5G معايير تقنية HDR10 بلس، وسطوع 500 nit، بينما يدعم هاتف V21e تقنية HDR10 وسطوع 430 nit، كما تتضمن الشاشة في الإصدارات الثلاثة تقنية إستشعار البصمة مدمجة.

ويدعم هاتفي vivo V21 و V21 5G رقاقة معالج Dimensity 800U المميزة بدقة تصنيع 7 نانومتر، وتصل سرعة التحميل في إصدار 5G إلى 2.3 جيجابت في الثانية.

كما يأتي هاتف vivo V21e برقاقة معالج Snapdragon 720G بدقة تصنيع 8 نانومتر، على أن تنطلق الإصدارات الثلاثة بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، مع ميزة Extended RAM لزيادة الذاكرة العشوائية.

وتقدم vivo هواتف vivo V21 بقدرة بطارية 4000 mAh، مع دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33W، ويتوفر هاتفي vivo V21 و V21 5G بثلاثة إختيارات في الألوان هم Sunset Dazzle والأبيض والأزرق، بينما ينطلق vivo V21e بألوان الأسود و Diamond Flare.

يتوفر هاتفي vivo V21 و V21e للطلب المسبق اليوم بينما يبدأ الشحن في 5 من مايو، وينطلق هاتف V21 5G لاحقاً خارح سوق ماليزيا.

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