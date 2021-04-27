تكنولوجيا: تقرير جديد يؤكد على بدء الإنتاج الضخم لرقاقة ابل M2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على أن عملاق التكنولوجيا ابل قد بدأت بالفعل في الإنتاج الضخم للجيل الجديد من رقاقات الشركة التي تأتي بعنوان M2.

قدمت شركة ابل رقاقة معالج M1 وهي أول إصدار من رقاقات معالج الشركة خلال الفترة الماضية، ولقد دعمت الرقاقة بالفعل مجموعه من أجهزة الشركة، كما انطلق أحدث أجهزة الآيباد برو أيضاً بمعالج M1.

ومن جديد تستعد شركة ابل لإطلاق الترقية الجديدة M2، حيث كشف تقرير نشر اليوم على بدء الإنتاج الضخم للرقاقة الجديدة بالفعل هذا الشهر.

كما أوضح التقرير الذي نشر عبر Nikkei Asia وفقاً لمصادر مطلعة على خطط ابل، أن ابل تستعد لشحن رقاقة معالج M2 الجديدة في بداية شهر يوليو، لتدعم الإصدارات الجديدة من أجهزة MacBook التي تنطلق للبيع في الأسواق في النصف الثاني من هذا العام.

أيضاً أشارت تسريبات سابقة إلى خطط ابل لإطلاق إصدارات جديدة من أجهزة MacBook التي تأتي بحجم 14 و16 إنش ومعالجات الشركة الخاصة خلال الفترة القادمة.

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