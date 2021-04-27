أمازون تعلن عن تشكيلة جديدة من أجهزة Fire HD 10

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة أمازون عن ثلاثة نماذج جديدة من الأجهزة اللوحية Fire HD 10، بما في ذلك إصدار الأطفال، الذي يتميز بشاشة أكثر سطوعًا وذاكرة وصول عشوائي أكبر.

ولدى البالغين الآن خياران جديدان هما Fire HD 10 مقابل 150 دولار و Fire HD 10 Plus بسعر 180 دولار.

وكلاهما يوفر شاشة أكثر سطوعًا بنسبة 10 في المئة، وشاشة بقياس 10.1 إنشات بدقة عالية كاملة، ومعالج ثماني النواة بسرعة 2 جيجاهرتز، وسعة تخزين تصل إلى 64 جيجابايت قابلة للتوسيع إلى 1 تيرابايت عبر بطاقة microSD، وعمر بطارية 12 ساعة.

كما يتضمن كلاهما ذاكرة وصول عشوائي أكبر بسعة 3 جيجابايت عبر Fire HD 10 و 4 جيجابايت عبر Fire HD 10 Plus، الذي يتميز بميزة الشحن اللاسلكي.

وبالإضافة إلى ذلك، يتوفر كلا الجهازين كجزء من حزم الإنتاجية بدءًا من 220 دولار مع لوحة مفاتيح بالبلوتوث قابلة للفصل واشتراك لمدة 12 شهرًا في Microsoft 365 Personal.

ويأتي إصدار Fire HD 10 Kids مع حافظة واقية بعدة ألوان مصممة لتحمل السقوط، ويمكنك أيضًا الحصول على اشتراك +Amazon Kids لمدة عام، الذي يوفر وصولاً غير محدود إلى أكثر من 20000 كتاب وفيلم وعروض تلفزيونية وتطبيقات تستهدف الأطفال.

ومن حيث المواصفات، يتضمن جهاز الأطفال شاشة بقياس 10 إنشات و 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وكاميرا خلفية بدقة 5 ميجابكسل، وتبلغ تكلفة الجهاز اللوحي الجديد 200 دولار.

كما تُطلق مجموعة جديدة من أجهزة Fire Kids Pro اللوحية للأطفال الأكبر سنًا بقليل الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 12 عامًا.

وتتضمن المجموعة الجديدة Fire 7 Kids Pro بسعر 100 دولار و Fire HD 8 Kids Pro بسعر 140 دولارً و Fire HD 10 Kids Pro بسعر 200 دولار.

وتأتي الأجهزة مع اشتراك لمدة عام واحد في +Amazon Kids، لكنه يتيح هنا إمكانية الوصول إلى مجموعة موسعة من المحتوى للأطفال الأكبر سنًا.

وتم تصميم ميزات إضافية أيضًا لسد الفجوة بين أجهزة أمازون الحالية للأطفال الصغار والأجهزة التي تستهدف البالغين.

ولتحقيق هذه الغاية، تتميز الأجهزة اللوحية بمكالمات صوتية ومرئية لجهات الاتصال المعتمدة من الوالدين عبر أجهزة Fire Kids اللوحية الأخرى، إلى جانب متصفح ويب يوفر وصولاً مفلتراً إلى الإنترنت، ووصولًا إلى المتجر الرقمي حيث يمكن للأطفال طلب تطبيقات، مثل: سبوتيفاي و +Disney و Minecraft و Zoom.

وتتاح الأجهزة اللوحية الجديدة للطلب الأولي عبر موقع أمازون، على أن تصل إلى أيدي المستخدمين في 26 مايو.