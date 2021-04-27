شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تطلق أول اختبار لأحدث نموذج أولى لمركبة المريخ SN15 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت شركة SpaceX أول اختبار "إطلاق ثابت" على نموذج مركبة المريخ Starship SN15، حيث اشتعلت محركات Raptor الثلاثة للمركبة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ لفترة وجيزة، بينما ظلت المركبة راسية على الأرض في موقع SpaceX في جنوب تكساس، بالقرب من قرية Boca Chica Village على ساحل الخليج.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، فإن نموذج SN15 لن يظل مرتبطًا بالأرض لفترة طويلة، حيث كان إطلاق اليوم الساكن بمثابة تسجيل خروج رئيسي قبل رحلة تجريبية على ارتفاعات عالية، والتي ستأخذ المركبة حوالي 6.2 ميل في سماء تكساس قريبًا، على الأرجح في وقت ما من هذا الأسبوع.

وسيكون SN15 هو النموذج الأولي الخامس من المركبة الفضائية لمحاولة هذه الرحلة في أقل من خمسة أشهر، حيث طار الأربعة الآخرون جيدًا حتى النهاية، وفشلوا في التمسك بالهبوط وانتهى بهم الأمر منهارين في قطع.

تقوم SpaceX بتطوير مركبة Starship لنقل الأشخاص والبضائع إلى القمر والمريخ والوجهات البعيدة الأخرى، وسيتألف النظام النهائي من مركبة فضائية يبلغ طولها 165 قدمًا (50 مترًا) تسمى Starship، والتي اختارتها ناسا مؤخرًا كمركبة هبوط على القمر لبرنامج Artemis المأهول بها، وذلك بجانب مركبة معززة عملاقة في المرحلة الأولى تُعرف باسم Super Heavy.

قال إيلون ماسك، مؤسس شركة SpaceX ومديرها التنفيذي، إن كلا العنصرين سيكونان قابلين لإعادة الاستخدام بشكل كامل وسريع، مما قد يؤدي إلى خفض تكلفة رحلات الفضاء بشكل كبير.

وتتوقع SpaceX أن يتم تشغيل Starship و Super Heavy قريبًا؛ حيث قال ماسك مؤخرًا إنه يعتقد أن النظام النهائي سيكون جاهزًا للعمل بشكل كامل بحلول عام 2023.