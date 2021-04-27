آبل تكشف موعد طرح “iPad Pro 2021”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 أبريل 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت كشفت شركة ”أبل“ الأمريكية عن موعد استقبال الطلبات المسبقة لجهازها الجديد ”iPad Pro 2021“، حيث سيتم البدء باستقبال الطلبات في 30 نيسان/أبريل، دون تحديد تاريخ معين لإصدار الجهاز اللوحي المقبل.

ومن المقرر توافر الجهاز للعملاء، في 22 أيار/مايو، وأن تصدر الشركة إعلانًا رسميًا عن تاريخ إصدار ”iPad Pro 2021″، في 30 نيسان/أبريل، عند فتح الطلبات المسبقة للجهاز اللوحي.

وأشار المسرب الشهير، جون بروسر إلى أن ”جهاز (iPad Pro) مقاس 11 بوصة سيكون متاحًا، يوم السبت 22 مايو/آيار، فيما يعرض الإصدار الأكبر مقاس 12.9 بوصة للبيع، في 21 مايو/آيار“.

وبالرغم من أنه من غير المرجح أن تطلق“أبل“ الإصدارين في يومين مختلفين، يبقى من المنتظر أن نرى الإعلان الرسمي.

وكانت العديد من المصادر أشارت إلى أن ”(iPad Pro 2021) الجديد قد يتأثر بالنقص المستمر في المعالجات“.

وأعلنت شركة ”أبل“ عن طرازات ”iPad Pro“ الجديدة في حدث ”Spring Loaded“، ومن المقرر أن يتلقى ”iPad Pro 2021“ تعزيزًا كبيرًا في الأداء بفضل شريحة ”M1“ الموجودة في أحدث أجهزة ”Mac“.

ويتضمن الطراز مقاس 12.9 بوصة أيضًا شاشة ”Liquid Retina XDR“ بتقنية ”mini LED“.