تكنولوجيا: Dell تكشف عن جهاز Latitude 7320 Detachable بتصميم أنيق وحواف نحيفة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Dell اليوم عن أحدث أجهزة Latitude detachable الذي يأتي بتصميم أنيق وحواف نحيفة، والذي يتوفر اليوم بسعر 1549 دولار.

ينطلق جهاز Latitude 7320 Detachable من Dell اليوم بشاشة مميزة بحجم 13.3 إنش، وجودة عرض Full HD، كما تتميز إطارات الشاشة بتصميم نحيف، وتشغل الشاشة 84% من إطار الجهاز، كما تدعم الشاشة سطوع 500 nit.

وتؤكد Dell على أن هذا الإصدار يتميز بتصميم أصغر من الإصدارات السابقة، كما يتميز أيضاً بتصميم أنحف، ويدعم الجهاز التسجيل بالتعرف على البصمة، أيضاً يأتي بميزة ExpressSign-in التي تدعم التعرف على وجه المستخدم عبر كاميرة بالأشعة تحت الحمراء وWindows Hello.

أيضاً يأتي جهاز Latitude 7320 Detachable بكاميرة خارجية بدقة 8 ميجا بيكسل و1080 بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 5 ميجا بيكسل مع معالج الصور من إنتل.

وتدعم الميكروفونات في الأجهزة ميزة إلغاء الضوضاء التي اضيفت من Dell لخفض الضوضاء الناتجة عن الكتابة على لوحة المفاتيح، ايضاً تؤكد Dell على أن تقنية Intelligent Audio ستعمل على تصفيه الضوضاء في الخلفية، لإعطاء الأولوية للأصوات المفضلة.

وتقدم Dell قلم إختياري بين لوحة المفاتيح والشاشة، حيث يمكن إعادة شحن القلم بشكل كامل خلال 30 ثانية، كما يمكن لميزة ExpressCharge أن تدعم شحن الجهاز بنسبة 80% خلال ساعة واحدة.

ويدعم الجهاز الإتصال بشبكات WiFi 6 و 4G LTE و eSIM، ويضم 7320 Detachable الجيل 11 من معالجات إنتل الذي يصل إلى Core i7، وكرت شاشة Iris Xe، وذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام في LPDDR4 SDRAM، ويبدأ سعر Latitude 7320 Detachable من 1549 دولار.

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