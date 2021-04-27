شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ميزة "Extra Dim" الجديدة بنظام أندرويد 12؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن تطرح جوجل تحديث أندرويد 12 للهواتف الذكية التى تعمل بنظام أندرويد قريبًا، حيث قامت الشركة بالفعل بطرح Developer Preview للمستخدمين، وفى ثالث معاينة للمطورين، تم رصد ميزة جديدة تسمى "Extra Dim"، وفقًا لتقرير صادر عن Droid Life.

ويقدم التقرير لقطة شاشة للميزة التى توضح كيف يصف جوجل الميزة التى يمكن أن "تجعل شاشتك باهتة بحيث تكون أكثر راحة فى القراءة"، وهى متاحة لتلك الأوقات التى يكون فيها "الحد الأدنى من السطوع الافتراضى للهاتف لا يزال ساطعًا للغاية" أو عند "استخدام هاتفك فى المواقف المظلمة، مثل الليل أو فى غرفة مظلمة قبل النوم".

وسيتمكن المستخدمين من تشغيله من خلال تبديل الإعدادات السريعة فى اختصار الإعدادات السريعة، كما سيتمكن المستخدمون من العثور عليه فى تطبيق الإعدادات بالهاتف، ثم الانتقال إلى إمكانية الوصول وتحديد Extra Dim.

وفى وقت سابق من هذا الشهر، ادعى تقرير صادر عن مطورى XDA أن جوجل تعمل على بعض الميزات الشبيهة بسطح المكتب لنظام التشغيل المحمول الخاص بها، حيث إن الميزة المعنية هى سلة المهملات، والذى سيكون بمثابة سلة المحذوفات لنظام أندرويد.

وزعم التقرير أنه يمكن العثور على سلة المهملات ضمن تطبيق الإعدادات الرئيسى للهاتف الذكي، وتشير التكهنات إلى أن سلة المهملات على أندرويد ستعمل بطريقة مماثلة كما تعمل فى أنظمة تشغيل Windows و Mac.