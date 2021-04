تعطل Microsoft Teams في جميع أنحاء العالم

دبي - يزن راشد - تعطلت منصة Microsoft Teams للتعاون عبر الإنترنت وتعاني من انقطاع الخدمة في جميع أنحاء العالم مما يمنع المستخدمين من الدردشة وعقد الاجتماعات ومشاركة الملاحظات والمرفقات.

وبدأت المشكلات بالظهور في الساعة 2:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك وفقًا لمنصة Downdetector.

وتحظر المشكلات الاتصال للعديد من مستخدمي Microsoft Teams في جميع أنحاء أوروبا وآسيا.

وأوضحت شركة مايكروسوفت أنها على علم بالمشكلات وتقوم حاليًا بالتحقيق في سببها.

و We’re investigating an issue with Microsoft Teams impacting Europe and Asia. For more details please follow TM252802 in the admin center. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) April 27, 2021 حساب مايكروسوفت عبر منصة تويتر: لقد أكدنا أن هذه المشكلة تؤثر في المستخدمين على مستوى العالم، ونحن نراجع مراقبة القياس عن بعد والتغييرات الأخيرة لعزل مصدر المشكلة.

ويقوم بعض مستخدمي Microsoft Teams بالإبلاغ عن رموز الخطأ 401 عند محاولة الوصول إلى الخدمة عبر الويب، بينما يرى الآخرون القنوات لكنهم غير قادرين على إرسال الرسائل.

ويرى العديد من الأشخاص الذين يكافحون لاستخدام المنصة رسالة خطأ تفيد بأن العملية فشلت بسبب خطأ غير متوقع.

وقد يستمر تسجيل دخول الآخرين إلى الخدمة، لكن مايكروسوفت تحذر من أنهم قد يواجهون أداءً متدهورًا مع ميزات متعددة وأن أي مستخدم قد يتأثر بهذه المشكلة.

ويمثل هذا الانقطاع الثاني لمنصة Microsoft Teams هذا الشهر، وذلك بعد حدوث مشكلات في الخدمة في بداية شهر أبريل.

وواجهت مايكروسوفت أيضًا مشكلات في Microsoft Teams لأكثر من أربع ساعات في الشهر الماضي، بعد أن أدى تغيير المصادقة إلى تعطيل الوصول إلى تطبيق الاتصالات.

وواجه Azure Active Directory أيضًا مشكلات كجزء من انقطاع الشهر الماضي، جنبًا إلى جنب مع تطبيقات Office عبر الويب و Exchange Online و SharePoint Online وخدمات مايكروسوفت الأخرى.

ويبدو أن مشكلات خدمة مايكروسوفت تقتصر على Microsoft Teams هذا الصباح، مع عدم وجود علامات أخرى على أن Azure أو Xbox Live أو Office أو الخدمات الأخرى تواجه مشكلات.